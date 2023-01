Rohff réplique à l’attaque de Booba, « Soigne toi, tu vieillis mal »

Ça recommence à chauffer sérieusement entre les deux rappeurs français ! Booba vient de relancer les hostilités dans son clash contre Rohff après une période d’apaisement suite à son message adressé à Omar Sy et cela n’a pas plu à l’artiste du 94 qui a répondu dans la foulée donnant lieu à un échange virulent entre eux.

La sortie du nouveau film Tirailleurs inspiré de faits réels suscite des nombreuses réactions notamment suite à la déclaration d’Omar Sy sur la façon dont les français perçoivent les conflits dans le monde en s’exprimant sur la guerre en Ukraine lancée par la Russie. “Il y a un système qui est en place et à chaque fois que je sors de ma petite cachette avec ma petite barbe. On vient me chercher des polémiques, des trucs, pour que je rentre dans des explications.” s’est justifié l’acteur sur ses propos soutenu par Rohff dans message posté sur son compte Twitter qui a fait réagir Booba pour le tacler.

Rohff s’en prend violemment à Booba qui répond !

“Oui, Omar Sy j’irai voir ton film notre film à tous en tant que petit fils de tirailleur mon GP était adjudant pour la France en 14/18 bien vu” s’exprime Rohff dans ce tweet tout en confiant que son grand père était tirailleur pendant la guerre. Booba s’est moqué de cette révélation d’Housni en affichant le message avec la légende “Et ta grand mère ?” et émojis qui pleurent de rire. Le Padre du Rap Game a immédiatement réplique pour s’indigner du comportement de B2O avec cette attaque sur sa famille en ciblant le père de son rival. “Elie tu en veux à tout le monde parce que tu te détestes tu vis mal ton manque de virilité et n’assume pas d’aimer les hommes comme ton père. T’es un tox comme ton frère. Tu parles de Teubzer à tes gosses déguisé en pé*is tel un péd*phile tu vieillis très mal soigne toi” a-t-il lâché.

“C’est horrible et catastrophique il a osé faire caca au SDF !!! Pire que l’arnaque du CPF je lance le hashtag #Mag-ElieMierdah MDR qui aime le vrai rap me suive et sachez que mettre un clown dans un palais ne fera pas de lui le King mais fera du palais un Cirque” a également ajouté Rohff en réponse directe au tweet de Booba à son encontre. “Rohff Ça va j’rigolais OMG MDR @snep do you know him?” a répondu B2O pour conclure cette échange, de quoi remettre à la surface les tensions entre les deux têtes d’affiche du rap français.