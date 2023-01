Alkpote : sa voix sur Waze, c’est délirant

« Ces pu*es t’observent toujours »

Alkpote revient le 3 Février prochain avec son nouveau projet baptisé LSDC (Le Spectacle Doit Continuer). Il revient à ce qu’il sait faire de mieux : ni chant, ni singles légers, mais bien du rap brut et des textes denses, à cette occasion le rappeur français a réalisé un partenariat pour poser sa voix sur l’application mobile Waze qui est offerte avec la précommande de l’album.

Afin d’assurer la promotion de son nouvel opus, Alkpote a fait comme Lorenzo en collaborant avec Waze pour offrir sa voix à l’assistant d’aide à la conduite et à la navigation. Les premiers utilisateurs se sont déjà amusés des commentaires du rappeur fidèle à sa réputation notamment dans les séquence pour avertir les chauffeurs de la présence d’un radar ou de la police sur la route.

Alkpote sur Waze c’est quelque chose quand même

Avec LSDC, l’Empereur de la Crasserie réaffirme son statut de virtuose du rap français. Changements constants de flow, schémas de rimes complexes, enchaînements de multisyllabiques : la tracklist de l’album est une longue démonstration de maîtrise technique. Pour finir, et c’est peut-être le plus important : il fait partie des meilleurs techniciens en activité. Ce n’est pas un hasard si Vald, Nekfeu ou Sch ont cité ses albums parmi leurs principales influences : beaucoup de rappeurs de la jeune génération ont tout simplement appris à rapper en écoutant Alkpote.

Après avoir profité de ses précédents projets pour expérimenter de nouvelles sonorités, Alkpote revient à ses premières amours grâce aux productions ambitieuses de Tarik Azzouz (Rick Ross, Eminem, Westside Gunn), écrin idéal pour les couplets denses et cadencés du rappeur.

« Ils veulent tous copier le rap à Jul »

Véritable père spirituel de toute une frange du rap français actuel, Alkpote revendique dès l’introduction de LSDC son héritage, délivrant par la même occasion ses impressions sur l’absence d’originalité du game actuel : “ils m’ont négligé et mis de côté, mais là ça me soule / ils veulent tous copier le rap à Jul”. A l’heure où le kickage revient au cœur des tendances, personne n’est mieux placé que lui pour rallumer le flambeau des groupes légendaires des années 90-2000. Ses invités ne s’y trompent pas : Heuss l’Enfoiré, Bosh ou Naza, plus connus pour leur propension à réaliser des tubes populaires, adoptent les codes du rap incisif, dense et crasseux d’Alkpote.

En parfait équilibre entre la vitalité de son interprétation et l’expérience de sa plume, Alkpote livre avec ce vingtième projet une œuvre-somme et un véritable témoignage de ce qu’est le rap au XXIème siècle : un art de virtuose, à la fois technique et cru. Après vingt ans de carrière et plus d’un millier de couplets, le spectacle se doit de continuer.

