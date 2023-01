Aya Nakamura attrapée en flagrant délit en train de suivre du contenus pour adultes

Aya Nakamura s’est fait griller et a choqué ses fans qui ont découvert les contenus réservés aux adultes qu’elle aime sur Twitter.

Après l’annonce de ses deux dates de concerts à Bercy déjà sold-out et de la sortie son nouvel album baptisé DNK prévue pour le 27 janvier 2023, le projet est d’ailleurs déjà disponible en précommande, Aya Nakamura fait beaucoup parler d’elle ces derniers jours mais cette fois-ci si c’est pour une raison inattendue. En effet les internautes ont trouvé les tweets très suggestifs que la chanteuse apprécié sur le réseau social à l’oiseau bleu.

Aya Nakamura aime des tweets explicites et offusque son public !

« Pour moi, le se*e est naturel et en parler aussi. Il n’y a pas de mal à ça. Cela fait partie des choses de la vie. Les femmes ont les mêmes besoins que les hommes. J’ose le dire. » avait-elle confié dans une interview pour TéléStar sur certaines de ses paroles jugées une peu trop sensuels en concluant sur le sujet, « Quand les hommes chantent ce genre de trucs, ça ne choque personne. Si je peux apporter de la confiance en soi à certaines filles, tant mieux ». Une déclaration qui semble donner une explication à ses « J’aime » pour le moins insolites sur certains tweets.

Célibataire depuis sa récente séparation avec son manager et ancien compagnon Vladimir Boudnikoff suite à sombre histoire de violences conjugales mutuelles, Aya Nakamura semble en effet apprécier suivre des contenus osés sur la toile et s’est fait attrapée par les Twittos en flagrant comme le démontre cette vidéo sur Twitter en train de visualiser et de « Liker » des vidéos ou encore des gifs explicites interdit aux moins de 18 ans.

Ce comportement a choqué les internautes. « mais Aya dis nous si on t’as hacké parce que y’a pas a liker toute tes positions préférés », « Wsh Aya Nakamura c’est une bz xptdrrr », « elle a oublié qu’elle était sur l’officiel la mdrrr » ou encore « elle aime trop le se*e c’est dingue » se sont exprimés les fans. Interpellée à ce sujet par le public, elle n’a fait aucun commentaire.