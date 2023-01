Vald et Squeezie se font une frayeur sur un tournage

Squeezie a encore fait un carton avec sa dernière vidéo « Qui est l’imposteur ? » en compagnie de Vald et Naza mais ils se sont tous les trois fait une petite frayeur pendant le tournage en esquivant un drone non maitrisé par l’un des candidats de l’émission.

Les deux rappeurs ont eu chaud !

Le concept « Qui est l’imposteur ? » de Squeezie connait un énorme succès auprès des internautes et le dernier épisode cumule déjà plus 7 millions de visionnages en seulement 6 jours. Après avoir récemment invité Orelsan et Mister V, le Youtubeur a invité deux nouveaux rappeurs Naza et Vald dans son émission dont le jeu est d’identifier l’imposteur parmi trois personnes qui sont censées avoir la même passion ou le même métier avec la subtilité qu’un des trois membres du jury connait personnellement l’imposteur en question mais ne doit pas se faire reconnaitre.

Dans l’une des épreuves de la dernière émission mise en ligne par Squeezie, les trois candidats sont supposés être de pilote de drone et ils doivent prendre les commandes d’un appareil pour le prouver sauf que l’exercice s’avère très compliqué pour l’imposteur qui est rapidement démasqué par le jury car il ne maîtrise pas du tout l’appareil et cela a failli mal se finir pour le trio. Effectivement le drone du faux candidat était proche d’heurter à plusieurs reprises le Youtubeur, Vald ou encore Naza mais heureusement aucun d’eux n’a été blessé. Ils ont d’ailleurs préféré en rire et cela a donné lieu à une séquence amusante.