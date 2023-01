Aya Nakamura et Tiakola, c’est officialisée

La connexion entre Aya Nakamura et Tiakola est validée !

Ça s’annonce comme une des grosses collaborations de ce début d’année mais il faudra encore patienter quelques jours pour découvrir le duo très attendu entre Aya Nakamura et Tiakola. Le featuring inédit entre les deux artistes est confirmé depuis l’annonce de la tracklist complète du nouvel album de la chanteuse baptisé « DNK » à paraitre le 27 janvier 2023 et pourrait bien être un futur tube.

C’est avec un opus de 15 titres que Aya Nakamura va faire son retour dans les bacs à la fin du mois et vient de dévoiler un nouvel extrait nommé « Baby » qui cartonne sur les plateformes de streaming. L’interprète de Djadja s’est entourée de plusieurs invités sur ce projet avec SDM sur « Daddy« , Kim pour le single « Chacun » et Tiakola sur le morceau « Cadeau« . Il s’agit là de son quatrième album qu’elle va également présenter sur scène au public Parisien pour trois dates, les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 mai 2023 à l’Accor Hotel Arena.

Aya Nakamura et Tiakola unis !

« Nouvel album DNK le 27 janvier avec @kim_kimykimy @sdm__92 Déjà disponible en précommande (le lien est dans la bio) Merci à toutes / tous En concert à l’accor hotel arena (Bercy) le 26 mai prévente dès samedi 7 janvier à midi pour les abonnés Spotify Et lundi 9 janvier sur le site de Live Nation, Tickemaster et le site de l’accor hotel arena. Mise en vente générale mardi à 12h CA VA BARDER ON A DIT », a-t-elle commenté au début du mois sur Instagram pour annoncer son nouvel opus. En plus du single « Baby », Aya Nakamura a présenté il y a un mois le titre « SMS » mais c’est la chanson « Cadeau » avec Tiakola qui pourrait être un hit en puissance et a suscité le plus d’engouement auprès des fans.

Ce dernier vient d’ailleurs d’avoir l’honneur d’être sélectionné dans la catégorie « Révélation masculine » pour Les Victoires de la Musique 2023 et a connu une ascension fulgurante en 2022 avec près de 4 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, il est même désormais suivi par 1,4 millions de followers sur son profil Instagram. En attendant de découvrir cette connexion inédite, un court extrait a fuité sur la toile pour faire patienter les auditeurs qui vont encore devoir attendre une dizaine de jours pour écouter le single dans son intégralité.