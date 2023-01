Cardi B décrit son choc avec Offset a l’annonce du décès tragique de Takeoff

Plus de deux mois après la mort de Takeoff, la douleur est encore profonde pour Offset ! Cardi B a déjà confié que son mari vit une période difficile et ne s’exprime pas sur ce drame mais elle à l’inverse est bien plus explicite.

La rappeuse américaine s’est exprimée dans un podcast sur comment le couple a vécu l’annonce de la disparition de leur ami le 1er novembre 2022, un individu lui a tiré dessus mortellement suite à une altercation devant un bowling après une partie de dés.

Cardi B est revenue dans sur le moment ou ils ont appris la triste nouvelle en expliquant que « rien allait à ce moment-là », le couple devait se rendre à New York ce jour-là à la fête de La La mais sa fille a vomi sur son costume, puis ils se sont tous endormis le soir avant que le smartphone d’Offset ne cesse de sonner tout comme le sien. « Quand il a finalement décroché, il a juste dit ‘NON’ et s’est mis à crier. Je lui ai alors demande ce qui se passé et c’est là qu’il m’a répondu que Takeoff était mort. » décrit elle avant de confier avoir réagi en frappant son compagnon et de lui dire, « ne dis pas des choses pareilles ». « Offset , il criait, il lançait des choses, il courait partout, il vomissait… J’avais tellement peur, je pleurais tellement. C’était terrible » raconte la chanteuse.

Discret sur les réseaux depuis la mort de son compère, la première réaction officiellement de Takeoff après la disparition d’Offset a été de modifier la photo de son profil sur ses comptes avec un cliché de son ami afin de lui rendre hommage puis d’adresses un message touchant. Cardi B de son côté s’est confiée sur ce qu’il se passe dans leur vie privée depuis le décès du membre des Migos et tente de redonner le sourire à son compagnon qui tente de poursuivre sa carrière et a dévoilé le single « 2 Live » en collaboration avec Hit-Boy. « Je sais que vous avez tous vu mes stories sur Instagram, vous voyez Offset dans et hors de mes stories. Vous savez, nous vivons notre vie normalement, mais au fond de nous, nos cœurs sont lourds. » a-t-elle confié.

« J’ai l’impression que si je parle de l’incident, que si nous parlons de ce que nous ressentons vraiment, de ce que nous avons vraiment traversé, vous allez tous commencer à avoir pitié. Je ne veux pas de pitié. Je ne veux pas de charité. » explique Cardi B tout en poursuivant, « je ne mens pas non plus, je me sens tellement désespérée d’essayer de rendre mon mari heureux, d’essayer de le faire sourire, d’essayer de distraire son esprit alors qu’il pleure (…). Essayer de continuer à travailler après tout ce qu’il a traversé ces dernières semaines. ».