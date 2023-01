Kaaris impressionné par Ngannou pour une raison insolite

La phrase surprenante de Kaaris a donné lieu à une séquence hilarante ! Alors que Francis Ngannou fait l’actualité en ce moment suite à l’annonce de son départ de l’UFC, une ancienne déclaration du rappeur Sevranais en train d’exprimer son avis sur le pratiquant camerounais d’arts martiaux mixtes refait surface et devrait faire plaisir à ce dernier.

Le nom de Francis Ngannou effraie selon Kaaris !

En 2019, Kaaris avait failli faire ses débuts dans l’octogone avec un combat de MMA face à Booba pour mettre fin à leur clash qui ne s’est finalement pas réalisé suite à son désistement. Malgré cela, Riska reste un fan de de la discipline sportive en tant que spectateur et suit de prêt les combats, notamment les parcours de Ciryl Gane et Francis Ngannou. Le deux combattants se sont d’ailleurs défiés il y a un an lors de l’Ultimate Fighting Championship à l’Honda Center d’Anaheim avec une victoire du Camerounais. Dans un ancien entretien avec Rapelite pour la promotion de son projet en commun avec Kalash Criminel, le Sevranais a livré son avis sur cette confrontation.

C’est notamment le nom de Ngannou qui a interpellé Kaaris, davantage que ses performances sportives. « Déjà le blase : « Ngannou ». C’est pas comme si t’allais te taper contre Gane, où là t’arrives tranquille et tout. » commence à décrire le rappeur français avant d’enchainer, « Là, tu vas te taper contre Ngannou, t’es là, « Wesh ?! » Il a un nom de titan ! Il a un nom de cyborg. Laisse tomber frère. ». Un compliment pour le moins original dans une séquence que vous pouvez redécouvrir en images.

La déclaration a bien amusé son compère Kalash Criminel, mort de rire par cette déclaration de Riska selon qui le patronyme du combattant peut donc inspirer la crainte de ses adversaires dans l’octogone.