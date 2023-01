SDM réagit à son incroyable feat avec Pop Smoke

Le rendu est complètement fou ! Même si cette collaboration avec Smoke n’aura jamais lieu, elle laisse rêveur SDM qui a pu découvrir un aperçu de ce que cela aurait donné.

SDM vient de fêter le disque d’or de son dernier album Liens du 100, le second de sa jeune carrière, « 1 mois et 2 semaine… Merci de faire de moi l’artiste que je suis devenue, merci pour la force et l’amour que vous donner tout les jours. C’EST VOUS MA FORCE LE GANG, C’EST NOTRE RÉCOMPENSE, ON CONTINUE À AVANCER !! MERCI. » a-t-il commenté à cette occasion sur Instagram. Pour assurer la promotion de cet opus, le rappeur du 92i était récemment de passage sur la radio Mouv’.

Le rendu est génial, c’est une vraie dinguerie !

C’est dans l’émission matinale avec On n’est pas fatigué que SDM a présenté son nouvel album dans une journée spéciale sur la radio pour parler de ce projet. Mouv’ a mis à l’honneur l’artiste du label de Booba en lui consacrant une playlist spéciale ou encore des mixes originaux dont l’un plutôt réussi. En effet dans Bang bang, Muxxa et Olivia a dévoilé au rappeur français une collaboration de folie avec le très regretté Pop Smoke.

Pour cette réalisation, la radio a repris le tube Invicible de Pop Smoke avec le single Dans le club de SDM. « Je vais réaliser ton rêve » commente l’animateur au début de la séquence avant de poursuivre, « je t’ai offert ton featuring parce que je trouve quand vous kickez tous les deux les voix se marient vraiment bien. On écoute, tu me dis ce que tu en pense après. ». Le rappeur a validé très fort ce mash-up, « Ah c’est lourd ! Faudra me l’envoyer c’est une dinguerie » a-t-il réagi.

