Eminem : les révélations de Lisa Ann 13 ans après le clip We Made You

C’était une expérience inoubliable pour les actrices du clip d’Eminem, Lisa Ann et Trisha Paytas ont été prises de nostalgie !

Treize ans après la diffusion du clip du morceau “We Made You” d’Eminem extrait de l’album “Relapse: Refill” et ses 242 millions de visionnages sur Youtube, les actrices présentent dans la vidéo sont revenus sur le jour du tournage du clip. Les séances de réalisation du visuel ont marqué les figurantes même plus de dix ans après, elle n’ont pas oublié. Lisa Ann et Trisha Payta se sont remémorées ce moment.

Eminem est une légende du Hip-Hop et cela n’est plus à prouver. Certains de ses titres ont marqué les époques comme par exemple We Made You, un titre qui continue de vivre plusieurs années après sa parution et notamment son clip qui a rappelé des bons souvenirs à ses participantes. En effet sur Twitter, des figurantes du clip ont réagi au partage du lien de la vidéo qui est devenu virale sur le réseau social à l’oiseau bleu. Elles sont exprimées sur cette rencontre avec Slim Shady à commencer par Lisa Ann qui a incarné un des personnages principales du clip, elle est un peu nostalgique de cette époque :

Cette réaction a été suivie par celle de Trisha Paytas également présente dans le visuel, elle explique que le clip a permis de lancer sa carrière en remerciant Eminem alors que la vidéo a cumulé près de 4,5 millions de vues en 10 jours sur Twitter :

This was one of those days where I was like – “wait is this happening”… I went out on the road and danced to that song every night – re-living the magic! @Eminem #WeMadeYou https://t.co/OxPvxGmQeC

— Lisa Ann (@thereallisaann) January 18, 2023