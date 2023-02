PNL : le beau geste de NOS pour aider les victimes du séisme en Turquie

Les deux rappeurs du groupe PNL soutiennent souvent des causes et apportent fréquemment un soutien aux plus démunis, NOS vient de le prouver une nouvelle fois avec le partage d’un lien pour faire des dons après les séismes en Turquie et en Syrie.

Une excellente initiative de NOS du groupe PNL

Ce lundi un terrible séisme a frappé la Turquie et la Syrie. Le bilan des victimes de ce tremblement de terre ne cesse de s’alourdit chaque jour avec pour le moment un lourd bilan de plus de 11 200 morts. Les réactions se sont multipliées après ce drame pour rendre hommage aux victimes et soutenir les familles endeuillées. Des nombreux pays ont envoyé des équipes pour venir en aide aux secouristes sur place afin d’aider la population. Très discret sur les réseaux sociaux, NOS est sorti du silence pour lancer un appel aux dons auprès de sa communauté alors que son retour musical avec le groupe PNL est pressenti pour cette année.

NOS a posté un message pour demander à ses 1,5 millions de fans sur Instagram d’apporter une aide financière aux secours, Médecins Sans Frontières ou encore l’organisation humanitaire Casques blancs en Syrie :

« SVP, nos frères et soeurs en Turquie sont bloqués et piégés sous leurs habitations, sous des gros blocs de béton qui les empêchent de se libérer. Et d’autres ont besoin de soins au plus vite et de quoi se couvrir car il fait très froid en ce moment dans cette région où a eu lieu le séisme. Je partage le lien d’une association qui est crédible et engagée dans cette cause URGENTE. Merci à ceux qui pourront faire quelque chose et à ceux qui pourront partager par solidarité. »