Werenoi, le nouveau phénomène du rap s’unit à Ninho sur 3 Singes

Werenoi : « 3 singes », son duo avec Ninho enfin là !

Après l’annonce surprise d’un concert au Zénith de Paris le 23 septembre 2023, Werenoi revient très fort en ce début d’année 2023 pour une collaboration inédite explosive et très attendue par ses fans sur le single « 3 singes » produit par 2K avec Ninho en featuring.

Sur une production ténébreuse, les deux rappeurs démontrent leur talent de kickeur et assoient leur réputation respective. L’alchimie entre les deux artistes est indéniable et « 3 singes » s’assure une place dans le top des plus belles collaborations du rap français pour cette année 2023, de quoi faire patienter les fans de Werenoi en attendant son nouvel album qui devrait arriver dans les prochains mois.