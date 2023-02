Squeezie : « c’est incroyable », sa réaction à sa vidéo géniale avec Éric et Ramzy

La vidéo de Squeezie avec Éric et Ramzy dans le dernier épisode de « Qui est l’imposteur ? » fait un carton hallucinant. En 6 jours d’exploitation l’épisode est en train d’atteindre les 10 millions de visionnages, un bel exploit pour le Youtubeur qui vient de commenter le succès fulgurant du concept de ce programme.

C’est à l’occasion d’un live sur sa chaine Twitch que Squeezie s’est confié sur la dernière des imposteurs en compagnie du duo Éric et Ramzy pour un démarrage phénoménale sans précèdent pour cette émission. Le Youtubeur a tenu à remercier le public d’avoir répondu présent et même sur les réseaux sociaux les séquences de cet épisode à mourir de rire ont fait le buzz, il a donc tenu à adresser un message à sa communauté.

«Je suis ravi, c’est fou ce qu’il se passe. Vous êtes tellement heureux de cette vidéo. Pour moi elle est super, mais comme plein d’autres imposteurs le sont. C’est fou que là il y ait eu un tel engouement. Mais ça fait très plaisir évidemment, merci pour ça».

En plus d’atteindre les 10 millions de vues en moins d’une semaine, la vidéo totalise plus de 700 000 pouces en l’air sur Youtube ce qui démontre que les internautes ont réellement apprécié la prestation du trio. Éric, Ramzy et Squeezie ont vraiment mis tout le monde d’accord et se sont retrouvés dans le Top des tendances toute la semaine sur Twitter, les internautes ont relayé en masse les meilleurs séquences. Ce dernier cité a même assuré qu’il s’agit du meilleur démarrage pour une vidéo de sa chaine à 17 millions d’abonnés. « C’est incroyable ce qu’il s’est passé avec cette vidéo » a-t-il fièrement commenté.

Une chose est sûre, Squeezie n’est pas prêt d’abandonner le concept de ce programme dont l’épisode avec Mister V et Jonathan Cohen avait déjà connu un énorme succès, les internautes rêvent désormais d’un nouvel épisode avec Éric et Ramzy pour la revanche face au triomphe du premier nommé.