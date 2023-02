Éric et Ramzy cassent internet avec une prestation incroyable chez Squeezie

C’est déjà la meilleure vidéo YouTube de 2023, le dernier épisode de « Qui est l’imposteur ? » de Squeezie avec comme invités Éric et Ramzy était exceptionnel. Les deux comiques sont l’un des meilleurs duo d’humoristes français comme ils viennent de le prouver même si leur amitié risque de prendre un coup après l’émission.

Éric sans pitié avec Ramzy !

En ce début du mois de février, Squeezie vient de mettre en ligne sur sa chaine Youtube un nouvel épisode de son programme « Qui est l’imposteur ? ». Après le succès des derniers épisodes avec le duo Vald, Naza qui avaient failli se prendre un drone en pleine tête pendant le tournage et les deux frères Clément Cotentin, Orelsan, ce dernier avait démolit une candidate sur la présentation de son couteau à beurre chauffant, le Youtubeur a cette fois-ci convié Éric et Ramzy, le duo a fait très fort, les vannes ont fusé tout comme les trahisons entre eux.

Les trois compères ont fait fureur avec notamment une énorme performance d’Éric qui n’a pas hésité à trahir son ami Ramzy pour gagner. La vidéo a rapidement pris la première place des tendances sur Youtube avec près 6 millions de vues en moins de deux jours d’exploitation.

En plus d’exploser le nombre de vues sur la plateforme d’hébergements de vidéos, l’émission est devenue virale sur les réseaux et les réactions se sont multipliées sur Twitter pour saluer la prestation des deux humoristes et de Squeezie. Les fans réclament déjà un nouvel épisode du programme avec les trois protagonistes mais Ramzy risque de refuser.

Eric et Ramzy qui se foutent de la gueule des ombres man je suis en fou rire depuis 10 minutes c’est une dinguerie — Linca🕴️ (@Lincamion) February 6, 2023

« Ma femme ne sait pas que je fais ce métier » Eric et Ramzy c’est trop des batrds dans la vid de Squeezie j’suis mort pic.twitter.com/YmIgmExdqG — Zuko ☄️🦑 (@BelekZuko) February 5, 2023

Éric et Ramzy ils ont aucune pitié dans la vidéo de Squeezie mdrrrr pic.twitter.com/LL4iZP9AeN — Thomas (@Brsthomasss) February 5, 2023

les larmes aux yeux à cause des flash-back de trahison de ramzy sérieux quel running gag merci squeezie pic.twitter.com/Ids8sS4998 — s1lent.hill (@1121111112_avi) February 5, 2023