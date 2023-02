Damso sauve le boxeur tombeur de Tony Yoka en difficulté

La solidarité Congolaise a frappé avec ce beau geste de Damso ! Le congolais Martin Bakole tombeur de Tony Yoka sur le ring de l’Accor Arena en 2022 grâce à sa puissance va affronter le 4 mars 2023, Michael Hunter. En attendant de faire face à l’Américain, le boxeur s’est malheureusement retrouvé coincé à Kinshasa en raison d’un problème financier et a lancé un appel à l’aide entendu par Dems.

Damso vole au secours du boxeur !

En effet Martin Bakole a déploré avoir été délaissé par le gouvernement de la République démocratique du Congo en étant bloqué à Kinshasa, lui refusant d’intervenir pour l’aider à payer un billet d’avion pour l’événement à venir contre Michael Hunter à Londres.

« Dois-je changer nationalité ? Je souffre à Kinshasa, deux mois, je suis bloqué alors que j’ai un combat en mars à Londres, je n’ai pas le soutien du gouvernement » s’indigne le boxeur très énervé sur les réseaux qui se dit même prêt à faire une requête pour obtenir une autre nationalité face la passivité de son gouvernement et le manque de respect à son encontre. Ce message n’est pas passé inaperçu, il a été entendu par Damso.

La solidarité Congolaise

Le rappeur Belge a fait preuve d’un grand cœur et a immédiatement répondu à la requête de soutien de Martin Bakole.

« Dis-moi ce qu’il te faut champion, je m’en occupe« est intervenu Damso en réaction à la story du boxeur pour l’informer qu’il va se mobiliser pour l’aider. Cet échange prouve encore la belle solidarité entre les Congolais qui n’est plus à prouver et a été salué par la presse locale, le média « Voice of Congo » a relayé l’information pour honorer l’action de Dems.