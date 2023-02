Booba s’indigne que Pierre Palmade ne soit pas en prison

Habitué à réagir aux actualités du moment, Booba a poussé un gros coup de gueule contre la décision de justice envers Pierre Palmade après l’accident de la route qu’il causé sous l’emprise de cocaïne, l’acteur n’a pas été placé en détention suite à la de son hospitalisation. L’ancien rappeur du groupe Lunatic ne comprend le choix du juge de ne pas l’incarcérer et s’en est indigné sur Twitter.

Booba apporte son sontien aux victimes de Pierre Palmade !

« FLASH | Pierre #Palmade est assigné à résidence sous bracelet électronique, et mis en examen pour « homicide involontaire et blessures involontaires par conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants« , titre le tweet relayé par Booba. L’annonce précise que « Le parquet, qui avait requis la détention provisoire, a fait appel de cette décision.« , de quoi rendre furieux le DUC. « Quel manque de respect incroyable envers les victimes. Lunaire » s’est d’abord insurgé B2O avant d’ajouter, « Et demain Morandini le prédateur de kikis nous parlera de l’affaire en direct de Cnews… » puis de conclure « Quelle époque! Que Dieu nous punisse d’être comme les autres« .

Booba ne comprend pas que l’humoriste mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires suite à l’accident de la route survenu vendredi dernier en Seine-et-Marne ne soit pas placé en détention. Pierre Palmade vient en effet d’être assigné à résidence avec un bracelet électronique dans un service d’addictologie d’un hôpital car il est soupçonné d’avoir provoqué cet accident sous l’emprise de produits stupéfiants.

Dans ses premières déclarations aux enquêteurs, Pierre Palmade a reconnu avoir pris de la cocaïne avant le drame mais « a indiqué n’avoir aucun souvenir précis des circonstances de l’accident » alors que le véhicule qu’il conduisait a percuté une voiture qui arrivait en face pour une cause indéterminée, les trois passagers de l’autre véhicule sont toujours hospitalisés et un femme enceinte a perdu son bébé. « Il sera en direct demain sur TPMP mes chéris @tpmp » a ajouté ironiquement Booba dans un second tweet pour placer un tacle à Cyril Hanouna qui s’est emparé de l’affaire toute cette semaine dans son émission TPMP en invitant des proches des victimes et de l’humoriste pour témoigner.

Il sera en direct demain sur TPMP mes chéris 😘 @tpmp pic.twitter.com/wa1KstRqVM — Booba (@booba) February 17, 2023