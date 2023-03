Doria présente le clip « C’est fini » qui buzz sur TikTok

Doria, la nouvelle patronne du game sort son nouveau single et clip « C’est fini ». Un titre qu’elle a interprété en live à Skyrock, Planète Rap et dont la vidéo à passé les 600 k vues sur YouTube et dont le refrain est dejà devenu viral sur TikTok. Suite à ce bel engouement, elle sort alors ce nouveau single et clip ce vendredi 10 mars.

Avec sa blondeur et sa vibe à la fois boyish et hyper féminine, Doria a la voix et le flow qui met tout le monde d’accord sur l’étendu de son talent. La jeune artiste de Nanterre (92), la rappeuse que la scène musicale attendait, est sur sa route pour devenir la nouvelle « patronne ». Le rap jeu attendait sa figure féminine truculente, qui n’a ni sa langue ni son flow dans sa poche. Ses deux premiers projets attestent que Doria n’a rien à envier aux illustres kickeuses qui l’ont précédé. La Nantérienne marche doucement mais sûrement dans leurs pas. Mieux : avec sa créativité musicale, elle s’est démarquée dès ses débuts en rappant dans sa voiture, transformée en “banger mobile” et a tapé dans l’œil et surtout dans les oreilles des têtes d’affiche du rap, de Paris à Marseille, Sofiane, Booba et JUL, entre autres.

Doria, la nouvelle patronne du game !

Après deux projets solos, Doria revient fin 2022 avec la reprise de sa série de freestyles. Style épuré en noir et blanc et retour aux bases dans « la banger mobile », comme un rappel pour ceux qui la suivent depuis un moment que c’est en rappant dans sa voiture que Doria s’est d’abord fait remarquer. Parce que « Dodo c’est la même, depuis le départ elle a pas changé ».

Cette fois elle invite la crème des kickeurs à partager le micro : Les titres « Infréquentable » feat Nahir, « Valhalla » feat Hatik « DZ » feat Kofs, « Vérité » feat Mac Tyer et « Changer » feat Uzi sortent sous forme d’EP MDP 2 (pour MoDe oPératoire) le 25 novembre 2022. Elle enchaine avec un autre feat aux allures de duo entre Doria et RK « T’es fou ou quoi ».

Invitée une douzaine de fois à rapper sur Skyrock, elle pose en live le titre « C’est fini » dans le Planète Rap d’Imen ES. La vidéo passe les 600 k vues sur YouTube et le refrain est déjà devenu viral sur TikTok. Suite à ce bel engouement, elle sort alors ce nouveau single et clip « C’est fini » en ligne.