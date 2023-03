Werenoi dévoile sa grosse connexion avec PLK sur Escorte

Werenoi, son album Carré est enfin là et pour accompagner cette sortie le clip inédit de son duo avec PLK « Escorte ».

On ne sait presque rien de Werenoi. Ce qui est certain, c’est que le rappeur originaire de Montreuil ne connait pas les exercices de style, ne fait pas dans la fiction. Son nouveau projet, intitulé Carré, est une plongée dans un univers dur, cryptique, peuplé de vices et d’exaltation. Werenoi s’impose comme la porte-étendard du 93, comme le représentant d’une musique brute et sombre au possible, qui préfère chroniquer la vie de quartiers plutôt que de manier les artifices.

Plusieurs de ces morceaux ont été réunis sur son premier projet certifié disque d’or, Telegram, assemblage de titres leakés, sans que ne soit révélée l’origine de la fuite. Le mystère, encore. Mais peu importe : Werenoi passait dans une autre dimension, celle que mérite son rap authentique.

Sur Carré, le Montreuillois continue d’élargir sa palette sonore. Avec, toujours, ce besoin viscéral de montrer son monde tel qu’il est, sans fard. Rien d’étonnant à ce que les poids lourds tel que Ninho, Tiakola ou encore PLK viennent s’allier au projet.

Avec cet album, Werenoi passe à la vitesse supérieure sans se trahir, sans renier ce qui a permis son éclosion fulgurante. On ne change pas une équipe qui gagne. Ca tombe bien, Werenoi rafle tout sur son passage.