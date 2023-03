ISK lâche le 6ème épisode de sa série de freestyles Vérité

2023 est l’année du renouveau pour ISK. Son périple, qui aboutira jusqu’à la sortie de son prochain album, a commencé en Irlande avec « Irish mob » et « Dublin ». Ses fans ont déjà hâte de connaitre la prochaine destination ! Pour préparer ce prochain voyage, il pose ses valises quelques jours à Paris et dévoile le sixième épisode de sa série de freestyle Vérité et son premier concert à Paris (La Machine) ce samedi 18 novembre !

Un exercice de style que ses fans apprécieront : un ISK en phase avec son environnement, sans filtre et donnant sa vision du monde de ce début d’année 2023 !

À peine la vingtaine, une voix déjà mature et trois projets sortis. ISK est l’une des figures de proues de son département (77) et vient choquer le rap français en 2019 avec sa série de freestyle Acharné et sa première mixtape Le mal est fait sorti en 2020.

S’en suit l’album la série de freestyle ainsi que l’album Vérité en 2021, sur lequel on retrouve ses premières collaborations, notamment le titre « Chez nous » qui passe les 8 millions de vues sur YouTube en feat avec Uzi, autre figure prometteuse du 77. Quant aux autres featurings du projet, la crème des kickeurs du rap français auxquels ISK, muni d’une voix rauque et d’un flow à l’énergie hurlante peut se mesurer aisément ; Niro, Alonzo, Da Uzi, Sofiane avec le titre « Cité de France » et YL avec le titre « Fazer » dont les clips cumulent plus de 13 millions de vues sur YouTube.

ISK sait aussi faire danser, avec le titre « Le billet », énorme banger certifié single disque d’or et dont le clip frôle les 10 millions de vues sur YouTube. En 2022, il sort son troisième album Racines, dont le titre « Laisse tomber » feat Timal, encore un collègue du 77, est extrait. On y retrouve aussi des titres plus profonds comme « El Golaa » dans lequel ISK se livre sur sa vie, ses origines tunisiennes et sa façon de penser dans un monde qui ne fait pas de cadeau.

ISK est actuellement en préparation de son quatrième projet à venir.