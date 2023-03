Le slip de Walter White dans Breaking Bad vendu pour 32 000 dollars

Considéré comme l’une des meilleures séries télévisées de tous les temps Breaking Bad compte des millions de fans à travers le monde et certains d’entre eux sont prêts à tout comme le démontre une récente mise aux enchères d’un accessoire emblématique du personnage de Walter White incarné par Bryan Cranston, son slip, vendu à 32 000 dollars.

Le monde est fou !

De 2008 à 2013, les téléspectateurs ont pu suivre les aventures de Walter White et Jesse Pinkman dans 5 saisons qui ont rencontré un énorme succès jusqu’à la diffusion du dernier épisode. Même 10 ans après l’arrêt de Breaking Bad, la série est toujours aussi populaire et notamment son personnage principale. « Je pense que les gens s’identifient à lui. ils ont eu de l’empathie pour lui, en voyant cet homme qui essayait vraiment d’insuffler de l’enthousiasme dans la science qu’il enseignait, face à l’apathie de ses étudiants, qui était obligé de prendre un 2ème job pour les soins spéciaux de son fils. La profession d’enseignant, le système de santé, tout cela a joué un rôle » a notamment confié Bryan Cranston concernant son interprétation de Heisenberg pour l’émission « Who’s Talking To Chris Wallace ».

Le slip de Walter White vaut une fortune

« Vince Gilligan voulait voir combien de temps Walter White pouvait continuer, à quel point il pouvait s’éloigner de son personnage initial, tout en conservant l’adhésion du public. » avait-il aussi expliqué sur sa motivation a accepté le rôle de Heisenberg en précisent « Donc c’était un vrai test. Et cela n’avait jamais été fait dans l’histoire de la télévision, de montrer un protagoniste changer tout au long de la série. J’ai été conquis par cette perspective, et j’ai voulu en faire partie. ».

Cette semaine Walter White refait parler de lui avec une surprenante vente aux enchères sur l’un des accessoires porté Bryan Cranston dans la série, un slip. L’objet acheté par la marque SAXX Underwear s’est vendu à l’étonnant montant de 32 000 dollars alors que son prix était estimé entre 2 500 et 3 000 dollars. « Nous ne pouvions simplement pas laisser un autre homme y soumettre son entre-jambe« s’est justifiée la société après cet achat.

« Les gens sont fous. Ça n’a aucun sens, qui achète un slip à plus de 30 000 dollars« a commenté l’acteur américain suite à l’annonce de cette vente.