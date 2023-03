SCH lâche un gros coup de gueule contre le gouvernement et Macron

Après Rohff et Booba qui se sont exprimés dernièrement contre le gouvernement suite aux manifestants contre la réforme des retraites et l’utilisation du 49.3, SCH vient aussi de s’exprimer pour s’insurger contre Emmanuel Macron.

Les mobilisations se poursuivent dans toute la France contre la réforme des retraites, le gouvernement a décidé d’utiliser l’article 49.3 pour la onzième fois afin de faire passer en force cette réforme. Des nombreux internautes ont exprimé leur mécontentement sur la toile ou encore les rappeurs Booba et Rohff il y a quelques jours. Après avoir validé sa parodie du Palmashow, SCH a également décidé de prendre la parole sur le sujet.

SCH s’attaque ouvertement au gouvernement

« Insultant d’se lever pour mille-deux’, tu t’sens pas concerné ? Mille-trois’ aussi » chante SCH dans son titre « Trop énorme » extrait du projet « Anarchie » paru en 2016, dans laquelle il fait référence à sa phrase culte dans « A7« , « S’lever pour mille-deux, c’est insultant », une façon pour le rappeur Marseillais de dénoncer les inégalités de salaire, une phrase fréquemment reprise dans des manifestations contre les décisions du gouvernement sur la loi du travail. Le S a encore pris position contre l’État suite à la réforme des retraites mais sur son compte Twitter cette fois-ci et non en musique.

« Le gouvernement n’a rien à faire de la voix du peuple, l’utilisation du 49.3 en est bien bel et bien la preuve , c’est genre « ça passera quoiqu’il arrive » , et dans une « démocratie » , ça laisse pensif … Jusqu’où ça ira ?« déclare SCH dans un premier tweet avant d’enchainer « Et pour tous ceux qui jugeront que je n’ai pas légitimité à en parler sous prétexte que ce n’est pas quelque chose qui me concerne, restez dans votre frustration , je n’oublie pas d’où je viens et j’ai trop de respect pour nos héros pour n’être qu’un objet de divertissement. ».

Les internautes ont soutenu cette démarche de SCH de s’en prendre au gouvernement et ont salué sa déclaration qui a rapidement fait le buzz sur le réseau social à l’oiseau bleu avec près d’un million de lectures en seulement une heure.