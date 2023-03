Ninho, son feat de folie avec Cardi B se précise

Ce n’est plus un secret la sortie du prochain album de Ninho est pour très bientôt. La dernière révélation sur cet opus a relancé la rumeur d’une collaboration explosive avec Cardi B. Ce featuring très attendu par les auditeurs pourrait enfin se concrétiser.

Au début du mois Ninho a annoncé officiellement que le premier extrait de son prochain arrive pour le mois d’avril. N.I devrait sans doute dévoiler un titre inédit à la fin de la période du Ramadan, une information que le recordman des certifications en France a confié dans l’émission Planète Rap sur Skyrock. Lors d’un entretien sur la radio Mouv’ dans la Matinale, il a donné quelques précisions sur ce projet et non des moindres au sujet des featurings, des connexions internationales figurent sur la tracklist.

La grosse décla’ de Ninho qui relance la folle rumeur Cardi B !

En effet Ninho affirme que cet opus comporte des featurings internationaux mais il n’a pas donné plus d’informations sur les collaborations à venir de cet album dont la date de sortie n’est pas connu pour le moment. N.I a également enchainé les connexions à succès en ce début d’année avec Werenoi sur « Ciao » et « 3 Singes », Gianni et Dadju pour « Acolyte », Gaulois sur « Jolie », des titres qui ont tous pris une place de le Top 50 des singles les plus écoutés en France sur les plateformes de streaming. En parallèle cette semaine, la rumeur d’un feat entre N.I et Cardi B a refait surface, le rappeur français avait évoqué cette possibilité il y a quelques mois.

En fin d’année 2021 à l’occasion de la promotion de Jefe, Ninho s’est expliqué sur le fait d’avoir décidé de n’inviter aucun artiste sur ce projet face à Mouloud Achour dans l’émission Clique en révélant qu’un feat avec Cardi B était au programme de ce projet mais que cela n’a malheureusement pas pu se faire en raison de la grossesse de la rappeuse américaine pourtant partante pour accepter cette proposition. « Elle était ouverte, après elle est tombée enceinte. Après, on a coupé le truc » a-t-il révélé. Comme N.I vient d’assurer avoir enregistré des feats à l’international pour ce nouvel opus, c’est en toute logique que la rumeur agite à nouveau les fans car cette fois-ci, il peut enfin réaliser ce rêve.