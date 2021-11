Ninho confie l’étonnante explication de son feat avorté avec Cardi B

Ninho aurait pu s’offrir un featuring de renom sur son nouvel album avec une collaboration au sommet avec Cardi B sauf que cela n’a finalement pas pu se concrétiser. Le rappeur français vient confier la raison pour laquelle cette connexion ne s’est pas faite lors d’une interview sur Clique TV à propos de la sortie de son opus « Jefe ».

Ninho avait prévu un feat avec Cardi B

Il y a quelques jours Ninho a expliqué pourquoi il a fait le choix de n’inviter aucun artiste sur Jefe. Alors qu’il a pris l’habitude de multiplier les collaborations ces derniers mois comme avec Gazo sur « Mauvais 2X », avec Niska sur « N.I », avec Hornet La Frappe sur « Gasolina » ou encore avec Orelsan sur le single « Millions » sur ce nouvel opus le rappeur originaire de l’Essonne a décidé de faire figurer aucun featuring mais un grand nom aurait bien pu être présent sur le tracklisting du projet.

Invité par Mouloud Achour dans sa célèbre émission « Clique », Ninho s’est exprimé sur sa carrière dans le rap, ses projets à venir et il a également fait quelques révélations. L’interprète du titre Lettre à une femme a révélé qu’une collaboration avec la star américaine Cardi B était programmée mais cela ne s’est pas fait. « Elle était ouverte, après elle est tombée enceinte. Après, on a coupé le truc » a-t-il expliqué. La femme d’Offset a en effet donné naissance à son second enfant au mois de septembre dernier. Un featuring dont les discussions ont sans doute eu lieu en coulisses en début d’année avant l’annonce de la grossesse de Bardi et qui aurait permis à N.I de s’exporter à l’international.

