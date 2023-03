Kaaris impressionne avec son 1er film, N°1 sur Netflix

Kaaris a fait très fort pour son premier long métrage disponible depuis cette semaine sur la plateforme dédiée au service de vidéo à la demande, Netflix, avec une place de numéro 1 des contenus les plus visionnés en France.

Après s’être fait un nom dans le rap français avec plusieurs titres cultes comme « Zoo« , « Tchoin », « Se-vrak » ou encore « Diarabi » ainsi que l’album « Or Noir » qui a marqué les esprits des auditeurs et avec des nombreux featurings réussis, Kaaris s’est lancé il y a quelques années dans une carrière d’acteur en parallèle de celle de rappeur. Riska a notamment fait de 2013 à 2019 des apparitions dans les films, « Fastlife« , « Braqueurs », « Overdrive », « Lukas » et « Bronx » avant de préparer son premier projet cinématographique.

Le retour fracassant de Kaaris

Le rappeur originaire de Sevran vient de présenter le film, « Le Roi des Ombres » sur Netflix. Une fiction réalisée par Marc Fouchard et écrite sur une idée originale par Riska mise en ligne sur la plateforme de vidéos ce vendredi 17 mars 2023. L’intrigue de ce long métrage se déroule en banlieue parisienne dans la cité des Murets et suit des frères nés d’une mère différente. L’un d’eux Adama a perdu la vue suite à un accident et l’autre Ibrahim incarné par Kaaris est un trafiquant de drogue. La disparition de leur père a lancé un lourd conflit entre eux et impact la vie de leur quartier.

Pour la sortie de ce projet, Kaaris a également dévoilé sur les plateformes de streaming un nouveau single baptisé « Le Roi des Ombres » inspiré du film. Depuis la parution du long métrage, Riska s’active sur les réseaux pour en faire la promotion et malgré quelques critiques négatives sur les sites des notations cinématographiques, il rencontre un franc succès sur Netflix comme vient de l’annoncer le rappeur avec une première place sur Netflix. « « Le Roi des Ombres » Numéro 1 sur @netflixfr Merci à tous, aux spectateurs, aux acteurs et à tous ceux qui ont participé à faire en sorte que ce film sorte…Much obrigado » a-t-il commenté sur Instagram tout en remerciant ses fans et l’équipe du tournage.