Black M répond à la polémique de ses propos « La Guinée, un pays extrêmement pauvre… »

Black M s’est retrouvé en plein scandale après sa dernière interview sur France Tv suite à sa déclaration au sujet de son pays d’origine en affirmant que d’après lui, « La Guinée c’est un pays extrêmement pauvre de l’Afrique de l’Ouest… en 2023 nous n’avons même pas encore le franc CFA, nous avons le franc guinéen ».

Les propos de Black M tenus jeudi dernier font polémique auprès de la communauté Guinéen depuis quelques jours. Le membre de la Sexion D’Assaut a récemment déménagé en Côte d’Ivoire et suggère dans cet entretien que la Guinée est vraiment un pays extrêmement pauvre qu’il justifie par son absence de la zone franc. Accusé de dénigrer son pays d’origine, les voix se sont levées en Guinée pour déplorer « l’inculture » du rappeur sur le fait de différencier l’adhésion à une monnaie régionale et le développement économique du pays.

Black M choque la Guinée !

Face aux critiques, Black M a pris la parole pour s’excuser envers toutes les personnes touchées par sa déclaration maladroite. « Dénigrer la Guinée, équivaut pour moi à dénigrer mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, mon histoire. J’ai la chance inestimable de me rendre en Guinée Conakry depuis ma plus tendre enfance. Mes parents ont mis un point d’honneur à nous transmettre mes frères & sœurs et moi le maximum de notre culture, je ne peux même pas exprimer avec des mots la richesse des apprentissages que j’en ai tiré. » déclare Alpha Diallo dans un communiqué relayé sur ses réseaux.

« Je ne pourrais jamais dire ni même penser du mal de mon pays d’origine. Je présente mes excuses à toutes celles et ceux qui se sont sentis offensés par mes propos maladroits dans l’interview de Julia Martin sur France TV. Wontanara Paix sur vous, et bon ramadan » a conclu Black M.

L’artiste Black M sur son pays d’origine : « La Guinée c’est un pays extrêmement pauvre de l’Afrique de l’Ouest… en 2023 nous n’avons même pas encore le franc CFA, nous avons le franc guinéen » pic.twitter.com/HJz1axLFj8 — Le média Afrique (@LemediaAfrique) April 7, 2023