Booba et son prochain single, la grosse annonce !!

La piraterie n’est jamais finie, ça va encore streamer fort pour Booba ! Sur TikTok, B2O vient de lâcher une information qui a mis le feu à sa communauté. Même s’il a multiplié les collaborations ces derniers temps, en solo, Kopp se fait très discret depuis la parution du single Iste il y a plus de 6 mois mais cela va bientôt changer.

Booba prêt à balancer un inédit

Pas de retraite pour Booba même si son ultime album paru en 2021 aurait pu laisser présager une fin de carrière, il n’en est rien et B2O continue de dévoiler par moment des inédits en solo ou encore des featurings notamment avec les artistes du 92i. Du côté des collaborations, le DUC n’a pas chômé et a enchainé celles avec Mademoiselle Lou pour « Zénith« , avec Bilton sur « Panenka », en compagnie de Gato pour « Marocco » ainsi qu’avec Timal sur « Caméléon ». En solo, l’interprète de Boubli a relayé des extraits d’inédits sur ses réseaux mais n’a révélé aucun nouveau morceau depuis le mois de novembre 2022 et le single « Iste ».

La pression monte, ça arrive !

Très actif sur TikTok en ce moment, Booba a répondu au commentaire d’un abonné à son profil suite à la publication d’une vidéo dans laquelle il s’ambiance sur sa chanson « Dolce Vita » après avoir mis par un erreur un morceau de Kaaris. « Kopp wassup a quand un nouveau son pour les éteindre ? » questionne un fan, « bientôt » répond B2O pour annoncer la sortie très prochainement d’un inédit qui pourrait être la suite de la série de singles 3G,4G et 5G. En effet il y a quelques semaines la rumeur de la sotie de ce titre attendu depuis plusieurs années a refait surface suite a la publication du DUC d’un visuel sur Twitter avec l’inscription « Booba 6G » mais sans donner aucune indication sur le sujet et en calmant les ardeurs des Twittos avec le message « Commencez pas, c’est twitter qui s’enflamme ».

En tout cas les fans de Booba peut se rassurer, leur idole compte toujours être productif même après 25 années de carrière à son actif et a lancé un défi musical à Maes pour sortir un single le même jour afin de comparer le classement dans le Top Singles sauf que le rappeur Sevranais n’a pas donné suite à la proposition.