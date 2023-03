Booba défie Maes, « Tu vas voir ce que je vais te mettre »

« Allez va pleurer dans les jupons d’Maeva… » La guerre se poursuit entre Booba et Maes avec des nouveaux échanges provocateurs sur les réseaux avec comme sujet de discorde l’annulation d’un concert du DUC au Maroc et son dernier featuring avec le rappeur du 92i, Bilton sur le single « Panenka ».

Bilton vient de dévoiler ce vendredi 17 mars son nouvel projet de 9 titres baptisé B.I.L avec trois invités, Club99, SDM et Booba. Cette information n’a pas échappé à son rival Maes qui s’est tout d’abord moqué de B2O suite à l’annonce d’un concert de ce dernier au Maroc le 21 juin prochain à Casablanca avec le lancement d’un appel au boycott d’une communauté Marocaine pour faire déprogrammer cet événement.

Certains Marocains dénoncent les paroles de Booba et ne veulent pas le voir se produire dans leur pays. D’origine marocaine, Maes en a profité pour soutenir ce boycott en soutenant cette démarche qui décrit Kopp comme « le chanteur français qui a insulté les filles de mon pays, nous n’accepterons pas que son concert se tienne ». « Les beurettes te saluent. » commente-t-il en mentionnant le DUC sur le tweet de ce message en référence à sa phrase dans le morceau « Génération Assassin » avec les paroles, « Je vais à la chicha qu’pour les beurettes ».

Maes jubile du boycott du concert Marocain de Booba !

« Le Maroc te salue… Comme on dit au bled, tu n’as pas la science #BiltonForce » enchaine Maes en réaction à la collaboration entre Booba et Bilton avant de partager un communiqué contre la tenue du concert de l’ancien membre du groupe Lunatic à Casablanca, « Le Rappeur « Booba » qui à plusieurs reprises dans ses chansons s’est mis à insulter, les femmes marocaines et le Royaume du Maroc sera en concert le 21 juin prochain à Casablanca. Ce personnage n’est pas la bienvenue chez nous, faisons tous pression pour qu’il annule ce concert, mettons également la pression sur les organisateurs qui n’ont aucune dignité à inviter les ennemis de la nation ».

La réplique ne s’est pas fait attendre. « Petit lâche tu veux parler des autres ? Si t’es si chaud on sort un son en même temps si tu veux j’te laisse 2 ou 3 semaines, tu vas voir c’que j’vais t’mettre rigolo! Allez va pleurer dans les jupons d’Maeva et va acheter les couches petit joueur… » a répondu Booba dans un premier temps avec le message de Maes adressé à Bilton, « Faudrait faire un top 500 pour te trouver. Bilton t’es le reuf tu sais déjà mais feater avec lui ça n’a plus d’impact ». L’interprète de Boubli propose au Sevranais de se défier sur un morceau à paraitre le même jour pour savoir lequel à le plus de succès.

« Maes Ta quoi ? T’es tellement haineux pourtant tu es le seul responsable de ton échec. Les paroles de Booba t’ont jamais dérangées quand il s’agissait de feater avec lui hein petit traître hypocrite opportuniste! Bonne chance et si t’es chaud pour le défi j’suis là. » ajoute Booba dans une second avant de conclure avec l’annonce de son concert le samedi 6 mai 2023 au Sénégal à Dakar.

