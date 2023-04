Booba met un coup de pression à DJ Snake pour un face à face

DJ Snake vient de prendre un gros avertissement de Booba pour l’avoir censuré sur Instagram après son insulte en réaction à l’extrait de vidéo de Ciryl Gane en train de justifier le choix du titre pour son entrée lors du combat face à Jon Jones. Le producteur français a validé cette décision sauf que cela n’a plu au fondateur du 92i qui l’a fait savoir de façon virulente.

Même s’il a beaucoup de difficultés à s’en remettre de sa déroute face à Jon Jones, Ciryl Gane a repris l’entrainement pour tenter de rebondir et s’exprime ouvertement sur le déroulement de ce combat. A l’occasion d’un live sur Twitch, le pratiquant français d’arts martiaux mixtes s’est expliqué sur le choix du morceau pour faire son apparition dans l’arène lors de l’UFC 285. Avant l’événement la question de la chanson choisie avait fait débat auprès des fans et l’athlète s’était même amusé à faire croire que c’est un tube de Céline Dion qui va retentir à son entrée mais il a finalement opté pour le classique du rap français, Zoo de Kaaris. Booba n’a pas apprécié cette dédicace à Riska et a profité de la défaite de Bon Gamin pour se moquer de sa performance dans l’octogone.

Après les insultes, Booba menace sévèrement Dj Snake !

« Ça c’était pour faire plaisir au public, mais le public t’as vu comment il me le rend. Même DJ Snake il m’a envoyé, il a kiffé un peu l’entrée. » justifie Ciryl Gane sur cette entrée avant de préciser, « Les gens visualisaient ça parce que quelqu’un a fait un bon montage tu vois. Et tout le monde était là en mode : ‘Non t’as pas le choix’ ». Je recevais des messages de partout. ». Booba a relayé sur Instagram l’extrait de cette interview du combattant de MMA pour adresser un message virulent à Dj Snake tout en le mentionnant, « Dj Snake espèce de sale su*eur, ça c’est fini guillotineeeyyyy ».

Sanctionné suite à cette publication par le réseau social suite au signalement de Dj Snake pour « propos violents », Booba s’est agacé de la suppression de son message et a réagi afin d’avertir le compositeur français, « J’t’ai insulté, c’est pas passé. On se reverra en face à face j’espère, comme à Miami s***** ». Les deux hommes semblent déjà s’être rencontré et le Kopp évoque un mystérieux face à face à Miami mais sans donner plus de précisions et a hâte de retrouver encore.

Au mois de janvier 2021, Booba avait déjà recadré Dj Snake qui avait laissé sous entendre dans une interview ne pas connaitre les rappeurs français avant d’avouer avoir rencontré une fois l’auteur d’Ultra lors d’un dîner.