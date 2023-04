Mounir Moons veut se battre avec Cédric Doumbé, il répond

Provoqué par Mounir Moons pour un affrontement, Cédric Doumbé très actif sur les réseaux n’a pas tardé à répliquer aux menaces de l’influenceur pour se battre et prendre tout cela avec humour.

Cédric Doumbé n’arrête plus de faire parler de lui, les débuts du combattant français de MMA à l’UFC sont désormais attendus par tous ses fans mais pour le moment il se laisse encore le temps la réflexion sur sa décision définitive concernant la ligue à rejoindre même si les rumeurs persistent ces derniers temps sur le sujet car le champion de kick-boxing impressionne dans l’octogone avec ses 4 victoires en autant de combats toutes par KO dans les deux premiers rounds mais cela n’ébranle par Mounir Moons.

En effet l’influenceur vient faire part de son intention d’en découvre avec Cédric Doumbé avec qui il veut faire un sparring, le pratiquant de MMA vient de lui répondre en vidéo pour s’amuser de sa déclaration. « S’il savait que j’étais tranchant à la bagarre. Il ne sait pas. Mounir à la base il est fan de moi. Je ne vais pas lui répondre mais ça m’aurait bien fait plaisir de faire un petit sparring et de le filmer. Juste pour le boire. Mais bon, quel intérêt, ça ne sert à rien » a-t-il réagi.

« Si jamais demain, on me propose 100 euros et qu’à côté quelqu’un vous propose 100 000 euros. Vous avez vite choisi » ajoute Cédric Doumbé en réponse aux propos de Mounir Moons qui avait déclaré cette semaine, « je vais m’occuper de Cédric Doumbé. Il y a une masterclass de malade mental qui arrive. Comme vous le savez, j’ai repris l’entraînement à fond et comme par hasard, qui c’est que j’ai vu courir en short rose il n’y a pas longtemps ? Cédric Doumbé. Ne viens pas me parler 100 000 euros, 200 000 euros je ne sais pas quoi. 100 euros pour le peuple, 200 (…) Il n’y a pas de Dana White. Elle part direct. J’arrive ».

Pour le moment le célèbre Snapchatteur habitué à faire le buzz sur les réseaux n’a pas répliqué aux propos Cédric Doumbé.