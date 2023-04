Jul fait une grosse annonce

Jul est inarrêtable et vient de faire une belle annonce qui va faire le bonheur de ses fans ! Le rappeur Marseillais est une machine et reste toujours fidèle à lui-même cette année en multipliant les projets, après un album gratuit offert à son public, son prochain opus est déjà en préparation.

Jul, on ne l’appelle pas la machine pour rien !

Après avoir fait l’actualité en dehors de la musique pour sa belle action avec une distribution gratuite de vêtements de sa marque D&P dans des quartiers et dans la case des faits divers de la presse pour un excès de vitesse flashé à la vitesse 177 km/h sur l’autoroute entre Sisteron et Manosque avant d’être interpelé par la police, Jul en revient à l’essentiel, le rap. En effet l’ovni du rap français est le chanteur le plus prolifique en France depuis des nombreuses années et compte bien assumer ce statut avec un nouvel opus dont il vient d’annoncer la préparation pour faire monter la pression auprès des auditeurs.

C’est à l’occasion d’un live sur Warzone que Jul a révélé qu’un album va paraitre prochainement. « J’suis en train de préparer un album… sur pépé.. y’a de l’innovation encore. Cet été je vous mets bien. » a-t-il expliqué dans des propos retranscrits par le média Raplume en précisant que 28 morceaux sont déjà prêts mais que d’autres vont s’ajouter pour ce qui pourrait donc être un double album. Ce projet sera son dix-neuvième album studio et sera comme le précédent produit sous son label D’Or Et De Platine. « Cœur blanc« , le dernier opus en date de Jul est sorti le 9 décembre 2022 et a été certifié disque de platine dès le début du mois de janvier 2023.