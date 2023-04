Kaaris, Rohff, Orelsan, La Fouine dans les pires punchlines du rap

« J’te pose ma eue-qu sur le front, voilà qu’tu t’prends pour une licorne » de Kaaris c’est sans aucun doute l’une des pires punchlines du rap français recensée dans le classement insolite établi par un internaute sur Twitter qui vaut le détour et dans lequel figure aussi des paroles de Orelsan, Rohff, La Fouine ou encore Bigflo, Lacrim et Rim’K.

Les meilleures punchlines des rappeurs sont souvent reprises sur les réseaux et deviennent virales mais ont parle rarement des plus mauvaises punchlines citées dans les titres de rap français. Un internaute au pseudo de K1000 s’est amusé dans un long thread a en recenser plus de 40 avec comme unique choix de sélection la médiocrité du vers avec quelques grands noms du rap game comme celle-ci cité plus haut dans l’article de Kaaris sur le remix avec Seth Gueko du single nommé « C’est pas pareil » paru en 2017. Riska nous aussi la phrase, « Tant mieux si t’as un trop gros boule, j’ai le permis camion Elle a cent millilitres de liquide dans la culotte, elle peut même plus prendre l’avion » sur le single « Bling Bling« .

De Kaaris à Rohff en passant Orelsan, voici le pire des punchlines !

Dans la liste vous pouvez également retrouver la phrase « Elle n’est pas poissonnière, mais sa cha**e pue le poisson » de Seth Gueko de son titre « Barlou » sorti en 2016 sur l’album éponyme ou encore « Ni*ue ta mère t’auras des Nike Air, Nikoumouk t’auras des Reebok » sur « Bulldozer » en 2013. « Frère si j’sors la AK, j’sais qu’ils font tous caca » de Lacrim sur Freestyle Act 6 paru en 2018, « Ma b*te n’a pas d’oeil mais elle a du flaire, tu pues du c*l » de Rohff dans « C’est comme ça » sorti en 2006 font tous aussi partis de ce thread.

« Moi, j’suis Français, ouais, c’est moins cool. Mais j’ai du camembert donc j’m’en bats les coui**es » lâche Bigflo dans le morceau « Nous aussi 2 » qui lui vaut aussi une place dans ce classement tout comme La Fouine avec « Délinquance ordonnance pas d’chance, il manque une rime en « ance », jeune transs' », une phrase issue du single « C’est ça le thème » de la mixtape Capitale du Crime Volume 3 sortie en 2011 ainsi qu’avec sa punchlie, « Même si ton iPhone explose à cause de la batterie, c’est la merde, ne confonds pas Siri et la Syrie » sur le morceau « Comme en 96« .

« T’as pris l’melon, maintenant t’es vendeur de melons » d’Orelsan sur son feat avec Dabs pour la chanson « Vapormax » et « J’suis dans une sacrée salade il m’faut deux avocats » de Maes sur « Elvira ».