Booba tacle Matt Houston après ses propos chocs, « t’es complètement… »

Sans aucune empathie, Booba n’a pas raté Matt Houston qui s’est encore retrouvé dans une sale affaire après ses propos inappropriés à l’encontre des personnes de la communauté maghrébine. Cette déclaration controversée n’a pas échappé à B2O qui s’en était déjà pris au chanteur de RnB par le passé.

Matt Houston a pris la fâcheuse habitude de faire scandale sur la toile avec des prises de parole et de position sur divers sujets en tenant souvent des propos chocs comme lorsqu’il s’était attaqué Diam’s l’année dernière pour son retour sur le devant de la scène médiatique avec la sortie d’un film inspiré de sa vie ou encore sur son badbuzz après avoir fait en état d’ébriété des doigts d’honneur au public lors d’un concert, cette fois-ci c’est pour un tout autre sujet que l’auteur de Cendrillon du Ghetto fait parler de lui et n’a pas manqué d’indigner Booba.

Booba outré par Matt Houston qui s’en prend à la communauté maghrébine

“Rebeu, on ne s’est jamais aimés. Dans toutes les cités, c’était divisé. Vous ne nous aimez pas, on ne vous aime pas. On ne vous aime pas, c’est fini. On ne vous aime pas. Nous aussi, n**res. Nous les n**res, on ne vous aime pas. Point barre. Vous faites ch*er les gens…” lâche Matt Houston dans une séquence publiée sur ses réseaux. Des paroles déplacées qui ont soulevé une énorme tollé sur Twitter alors que Booba a partagé la vidéo sur Instagram via son profil PRT Club qu’il utilise depuis le bannissement de ses différents comptes. “Matt Houston, t’es complètement cinglé mon pauvre” commente le rappeur français exilé à Miami, choqué par les images.

Un avis de Booba partagé par les internautes qui ont dénoncé le dérapage de Matt Houston. “Il a littéralement pété les plombs le #MattHouston là on est loin de #CendrillonDuGhetto”, “L’ancien chanteur #MattHouston dérape totalement ! On sent qu’il n’est pas dans son état normal, il a besoin de soin ça se voit il est complètement dépassé par l’alcool ! De pire en pire il s’enfonce (ses propos sont très graves)”, “Quand j’étais au collège, une légende urbaine disait que Matt Houston tenait sa voix d’une morsure de Pitbull castratrice… Cette rumeur est désormais, pour moi, une vérité factuelle” peut-on lire dans les réactions sur Twitter.

