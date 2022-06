Matt Houston alcoolisé et insulté par le public en plein concert

Le concert au Zénith de Paris de Matt Houston ce samedi s’est très mal passé et le chanteur apparemment alcoolisé sur scène s’est fait insulter par les spectateurs pour sa prestation ratée. Des nombreux internautes ont relayé des vidéos de l’interprète du tube Rnb 2 Rue sur scène dans le cadre de la tournée Back to Basic 2000 pour déplorer sa performance.

Ivre, Matt Houston se fait huer par le public choqué de son comportement

Le célèbre animateur de l’émission Hit Machine diffusée dans les années 90 sur M6, Charly a regroupé d’anciennes stars de l’époque pour une tournée des Zéntih dans toute la France baptisée “Back To Basic 2000”. Ce weekend toute la troupe était de passage à Paris avec Nuttea, Willy Denzey, Yannick, Kayliah, Slaï, Tribal King, les L5 et Matt Houston. Ce dernier qui a connu le succès au début des années avec les hits “Cendrillon du ghetto” et “Rnb 2 Rue” s’est fait remarquer de la plus mauvaise des façons pendant le concert.

En effet après sa récente polémique pour ses propos très virulents et critiques contre Diam’s sur la sortie de son film autobiographique nommé Salam en déclarant “achète un plaid et va ni*uer ta mère nain mais”, Matt Houston fait encore parler de lui sur la toile et il vient encore de choquer le public tout en décevant ses fans. Présent sur la scène du Zénith Parisien pour interpréter ses classiques, le début de son show a été très difficile, il a eu des problèmes à s’exprimer au niveau de sa voix comme le démontre les vidéos de la séquence publiées sur Twitter.

Le chanteur lynché par les internautes

Dans la suite de la scène, les personnes dans la foule commencent à s’interroger sur l’état d’ébriété du chanteur et il se fait copieusement huer. Matt Houston répond au public en insultant des spectateurs en faisant des doigts d’honneur ce qui fait encore monter un peu plus l’hostilité du public, en vain, il tente de calmer les tensions avec le geste Peace lors de l’interprétation du titre “Positif” mais trop tard. Les organisateurs coupent le micro et tentent de le convaincre de quitter la scène. L’artiste s’est ensuite fait lyncher par les internautes dans les séquences postées sur Twitter.

“Contente d’avoir assisté à la fin de la carrière de Matt Houston”, “Ah ouais d’accord pauvre mec qu’il est devenu pourtant enfin pour ma part il a marque une bonne période de mon adolescence dommage”, “C’était vraiment très gênant ! Quand je pense qu’il y avait sa fille dans la salle… j’avais de la peine pour elle”, “Fallait pas insulter une sœur gratuitement… t as fini humilié.. Le pire c est que tu as provoqué ta propre humiliation.. déjà je sais mm pas comment autant de personnes sont allés te voir” peut-on lire dans les réactions ou encore “Il est arrivé sur scène complètement déchiré et était incapable de chanter. C’était désolant”.

Contente d’avoir assisté à la fin de la carrière de Matt Houston #backtobasic pic.twitter.com/PtVTgexSFz — Hermione Everdeen (@AnaGainsbarre) June 18, 2022

#FixItJesus Matt Houston possédé par Azealia Banks ? Lors de son passage au #BackToThe2000s hier à Paris.

Hué par le public parce qu’il semblait alcoolisé, il s’est agacé, les a injuriés avant aussi de sortir de scène.. On espère qu’il va traverser cette mauvaise passe! pic.twitter.com/7BLiCO3PlI — Steevy Musicfeelings (@elmusicfeelings) June 19, 2022

j’avais pas vu que j’avais pris en photo Matt Houston pile à ce moment là 😓 pic.twitter.com/1ZT0FJ1csv — Emmy🎧🐺 (@mimiloup) June 19, 2022