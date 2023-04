TPMP : une vive altercation éclate en direct, Cyril Hanouna intervient

Séquence polémique en direct dans TPMP ! Deux frères jumeaux invités par Cyril Hanouna pour des retrouvailles en viennent aux mains sur la plateau télévisée de l’émission, l’animateur et la sécurité sont intervenus pour les séparer.

Ce jeudi Cyril Hanouna a annoncé le retour pour le mois de septembre prochain du programme “Y’a que la vérité qui compte” avec ses deux animateurs de l’époque et à cette occasion, le présentateur de TPMP a lancé les hostilités pour faire monter la pression avant la diffusion du premier épisode en donnant un avant gout du concept aux téléspectateurs mais l’expérience aurait pu mal tourner. L’émission est une reprise de celle diffusée sur TF1 au début des années 2000 avec aux commandes le duo Pascal Bataille et Laurent Fontaine qui avait connu un franc succès il y a plusieurs années.

La tension est montée et ça a failli mal finir sur le plateau de TPMP !

Le but de l’émission est permettre à une personne de se retrouver face à une autre qu’elle connait afin de lui dire quelque chose de très important les concernant. La situation a souvent donné lieu à des réactions imprévisibles comme avec des demandes en mariage inattendues, des déclarations d’amour ou des tentatives de réconciliation, c’est ce dernier scénario que Baba a choisi.

En effet Hanouna a fait se retrouver deux frères jumeaux qui sont en conflit depuis quelques mois. L’un d’eux explique souffrir de la séparation avec son frère car ce dernier ne fait plus partie de la maison familiale en raison de nombreuses disputes entre eux. Yannis a donc demandé à Cyril d’organiser des retrouvailles avec Wissam pour faire la paix sauf que celui-ci n’a pas souhaiter lever le rideau. Cela a déclenché la colère de Yannis et il a décidé de faire irruption sur le plateau de TPMP pour en découdre face à son frère mais Baba a séparé les deux protagonistes avec l’aide de la sécurité pour calmer tout le monde puis faire redescendre la tension avant de mettre fin à l’incident.

Cyril Hanouna révèle s’être fait piéger !

La séquence a suscité des nombreux commentaires des téléspectateurs et sur Twitter les internautes ont déploré que tout ceci est une vulgaire mise en scène afin de faire le buzz pour vendre l’émission car les deux jeunes sont des influenceurs, l’un d’eux est connu sur Tiktok avec des millions d’abonnés.

Dans la soirée Cyril Hanouna a finalement confié s’être fait piéger par Foudecakes en les invitant s’exprimer dans l’émission de lundi prochain, “Mes chéris visiblement on a été pranké par @foudecakes et son frère ! Mais bravo à eux c était fort je suis fan de ces mecs ! Ils reviendront lundi dans #TPMP pour tout nous dire ! Et vive Sean Paul !”.

🇫🇷📺VIDÉO – Séquence polémique en direct dans #TPMP : deux frères jumeaux en sont venus aux mains lors de “retrouvailles” à une heure de grande écoute. Cyril #Hanouna et la sécurité de l’émission ont dû intervenir pour les séparer. pic.twitter.com/oL3oRdS4Z0 — AlertesInfos (@AlertesInfos) April 13, 2023

“C’est ça la surprise ?” Yannis et Wissam, frères jumeaux, vont-ils se réconcilier ? Règlement de comptes ! #TPMP pic.twitter.com/VaqlzRyMnt — TPMP (@TPMP) April 13, 2023

“La tartine au caca, c’était moi…” Yannis et Wissam, frères jumeaux, vont-ils se réconcilier ? C’est mal parti… #TPMP pic.twitter.com/3XrNiIokWm — TPMP (@TPMP) April 13, 2023