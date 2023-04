Chute de l’audience de TPMP, Booba jubile !

Booba prend un malin plaisir à se moquer des déboires de ses ennemis et la chute de l’émission de TPMP de Cyril Hanouna a fait son bonheur. Le rappeur français exilé à Miami prêt à tout pour mettre fin à la carrière de l’animateur phare de C8 vient relayer les audiences en net repli de Touche Pas A Mon Poste.

Depuis se guerre lancée contre les influvoleurs, Booba s’est trouvé une nouvelle cible en la personne de Cyril Hanouna. Proche de l’animateur avant tout cette affaire, les deux hommes sont désormais des rivaux car le DUC accuse Baba d’être affilié et de cacher les actes de frauduleux de certains influenceurs comme Magali Berdah avec son agence Shauna Events, il lui reproche aussi de ne pas avoir dénoncer ce scandale TPMP.

TPMP en net repli, Booba l’affiche !

D’après Booba, Cyril Hanouna a couvert une partie des escroqueries des influvoleurs et ne le lâche plus en ce moment. « Tu es un grand comique un grand lâche et un grand menteur. Maintenant tu en parles ? » et « L’associé de Magali Berdah et Shauna Events s’en carre le c*l des influvoleurs. Il ne s’intéresse à rien sauf au paddle et il présente une émission de grande audience mais mettez le vite à la poubelle par pitié MDR Il est comme SqueeZie y lit pas les pétitions juste y signe. » a-t-il lancé il y a quelques jours contre l’animateur qui n’a pas répondu aux attaques de B2O préférant rester silencieux sur les accusations du rappeur qui s’est satisfait la semaine dernière du vote à l’Assemblée d’une loi pour encadrer les agissements des influenceurs en France.

Même s’il ne fait aucun commentaire sur les accusations à son encontre, Cyril Hanouna semble subir les conséquences des dénonciations de Booba et il se retrouve à son tour dans la tourmente, cela vient même d’affecter les audiences de TPMP. Elles sont en baisse comme vient de le relayer le DUC sur Twitter. En effet le jeudi 6 avril 2023 sur le même créneau horaire, l’émission Quotidien a fait un carton avec 2,31 millions de téléspectateurs sur TMC alors que Touche pas à mon poste n’a été suivi que par 1,69 personnes sur C8. « Le seum » décrit la légende du Tweet partagé par B2O qu’il a aussi relayé dans une story Instagram même si cette chute n’est pas forcément lié directement à la campagne de dénigrement du fondateur du 92i.