Gims raconte n’importe quoi, un youtubeur le dézingue avec la manière

Nota Bene remet en place avec grande classe Gims sur sa polémique du moment ! Le vidéaste a répondu au rappeur de la Sexion D’Assaut avec beaucoup de pédagogie à l’affaire qui a fait scandale toute la semaine dernière au sujet de ses propos sur les pyramides.

Article en lien : Gims a berné tout le monde, il sort un nouveau titre

Gims taclé par Nota Bene qui rétablit la vérité !

“À l’époque de l’Empire de Koush, il y avait de l’électricité (…) Les pyramides qu’on voit, au sommet, c’est de l’or. L’or est le meilleur conducteur pour l’électricité. C’était des foutues antennes” a notamment fermement affirmé Gims dans son entretien avec le média OuiHustle il y a prêt d’un mois mais l’affaire a refait surface il y a quelques jours avant de faire vivement polémique. L’interprète de Bella se fait de lyncher de toute part mais a profité de la controverse pour sortir un nouveau single inspiré de ses propos en réaction aux critiques et pour tenter de calmer les détracteurs. Cette réaction en musique n’a pas convaincu Nota Bene qui a livré son analyse de la version de l’histoire revisitée par Meugui avec ses théories du complot.

“Le rappeur GIMS raconte n’importe quoi sur les pyramides” décrit la vidéo de Nota Bene. “Je ne suis pas trop amateur des clashs nuls, donc ne le prend pas pour toi personnellement (…). Mais quand on a une très grande communauté, faut vraiment faire gaffe à ce qu’on dit sur ce genre de thématique.” explique le Youtubeur avant de poursuivre sur la déclaration de Gims pour le recadrer sur le fait d’induire en erreur le public sans connaitre réellement l’histoire .

Passablement remonté contre le rappeur français, Nota Bene s’aide des données regroupées de plusieurs scientifiques et historiens pour démontrer de façon structurée que Gims a tord mais précise toutefois en conclusion être à discuter de tout cela avec ce dernier pour échanger sur les différents sujets historiques et précise que l’on peut facilement se faire piéger sur Internet par des fausses vidéos dont le but est de faire le buzz avec des informations trompeuses.