Gims a berné tout le monde, il sort un nouveau titre

Le coup de génie de Gims qui vient de s’offrir de la promotion gratuite dans les médias avec son “badbuzz” relayé dans toute la presse et même la télévision dans l’émission Touche Pas A Mon poste de Cyril Hanouna ou encore dans le Journal Télévisé, il en profite pour dévoiler un inédit dédié à ses propos ayant suscité tant de réactions.

Face au déferlement des critiques et aux moqueries à son encontre pour sa façon de réécrire l’histoire dans sa dernière interview, Gims n’a pas tenté de se défendre et ne s’est pas exprimé en prenant plutôt l’affaire avec ironie en relayant des visuels sur les réseaux de pyramides sous forme de pylônes électriques ou prenant la forme de centrales électriques avant d’aller encore plus loin en s’affichant même avec un tee-shirt d’un des montages devenu virale sur Internet. L’ancien le leader de la Sexion D’Assaut semblait donc prendre tout cela avec humour malgré le lynchage médiatique et le fait d’être devenu la risée du web mais la réalité est tout autre.

L’énorme stratégie marketing de Gims qui trompe tout le monde !

En effet Gims a pris toute cette affaire très en sérieux en prenant tout le monde à contrepied pour annoncer la sortie inattendue d’un nouveau titre intitulé « Hernan Cortes » à partir de soir 20 heures sur YouTube. Ce single produit par Bugatti Beatz fait référence au conquistador espagnol qui a colonisé les Amériques au 16e siècle et s’est emparé de l’Empire aztèque en 1521, il a conquis le Mexique pour le compte de l’empereur Charles Quint pour en faire la Nouvelle-Espagne.

Les précédentes déclarations de Meugui sujets à la controverse s’apparentent donc à une stratégie marketing afin de faire monter le buzz avant la parution de ce morceau pour lequel il a repris le visuel avec les fameuses pyramides électrifiées dont une ligne de vêtements devrait également sortir prochainement. Avant la diffusion de cet inédit, un court extrait est déjà disponible en écoute sur TikTok. Le single sera ensuite disponible un peu plus tard, sur toutes les plateformes de streaming.