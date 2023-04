Les exigences extravagantes de Gims pour accompagner Macron ! Le rappeur réagit

Un jet privé, plus de 100 000 euros, Gims aurait eu des demandes exagérées pour accompagner Emmanuel Macron lors de son récent séjour République démocratique du Congo selon des révélations du journal Le Monde. Face à ce nouveau scandale, le rappeur de la Sexion D’Assaut a rapidement répliqué sur ses réseaux afin de livrer sa version des faits en contradiction avec les accusations à son encontre.

Gims face à une nouvelle polémique !

Le mois dernier, à l’occasion d’une interview Gims s’est exprimé sur son choix de ne pas accepter l’invitation de Macron en RDC. Meugui a révélé que c’est Brigitte Macron, la femme du chef d’état qui en avait fait la requête mais ce n’était pas une bonne idée d’après son avis. “C’était justifié aussi quand on regarde les congolais, on comprend leurs revendications, ils ne sont pas entrain d’inventer une histoire” s’était-il défendu. Nouveau rebondissement dans cette affaire suite la publication d’un article dans Le Monde qui affirme que le chanteur aurait refusé de participer gratuitement à cet événement organisé à Kinshasa.

Gims aurait eu d’importantes exigences selon des sources à l’Elysée citées par le média comme la mise à disposition d’un jet privé depuis l’Arabie Saoudite il était à cette période pour aller en République démocratique du Congo ainsi que le paiement de 100 000 euros pour assurer sa présence. Les autres artistes comme Fally Ipupa n’ont eux rien demandé selon l’Elysée au contraire de Meugui. “Gims a été le seul à poser des conditions financières et à demander un traitement spécial. Ça ne s’est pas fait à cause de la nature du traitement qu’il demandait et qui n’était pas compatible avec nos critères.”, décrit l’article du Monde.

Une version bien différente de celle de Gims dans ses propos sur cette invitation de Macron. Face aux critiques qui ont commencé à fleurir, Meugui a rapidement réagi avec la publication sur Twitter pour donner son explication sur cette histoire en affirmant n’avoir jamais eu de telles exigences, il assure être resté à l’écart des tractations avec l’Elysée et n’a pas donné son accord pour sa participation à ce événement.