Gims révèle pourquoi il a recalé l’invitation de Macron au Congo

Gims livre la vérité sur son refuser d’accompagner Emmanuel Macron en République du Congo. En plus de son embrouille avec Dawala sur la fin de la Sexion D’Assaut, Meugui s’est confié dernièrement sur les raisons de son choix de recaler l’invitation du président de la république de le suivre à Kinshasa. Discret sur le sujet, le rappeur est enfin sorti du silence.

C’est à l’occasion de son entretien pour le média Oui Hustle dans lequel il a fait de nombreuses révélations le concernant que Gims s’est ouvertement exprimé sur cette décision de ne pas accepter la proposition du président français de le rejoindre pour son séjour au Congo au début du mois de mars. Meugui révèle que c’est Brigitte Macron, la femme du chef d’état qui a fait cette demande mais selon lui ce n’était pas la meilleure idée. La visite contestée d’Emmanuel Macron à Kinshasa a d’ailleurs fait beaucoup parler et il s’est retrouvé sous le feu des critiques.

Gims parle vraiment avec le cœur !!

« Moi je suis très au courant de ce qui se passe au Congo, j’ai toujours eu ce rôle là, cette position de prendre des décisions qui peuvent tout faire basculer. J’ai dû décliner l’invitation de Macron parce que ça me semblait compliqué et c’était justifié aussi quand on regarde les congolais, on comprend leurs revendications, ils ne sont pas entrain d’inventer une histoire… » justifie Gims sur le fait d’avoir repoussé cette invitation. Le rappeur français parle notamment du au soutien français pour le Rwanda, l’appui principal du M23.

« J’ai donc eu une réflexion de 24 heures, j’ai réfléchi un tout petit peu bien avant que ça parte sur les réseaux, moi je n’en ai jamais parlé… « précise Gims qui a finalement été remplacé par un autre chanteur, Fally Ipupa pour accompagner le président français au Congo.