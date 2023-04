Gims ridiculisé par Booba qui révèle ses yeux pour de vrai

La démolition se poursuit de la part de Booba contre Gims qui ne s’en sort plus de sa polémique sur les pyramides utilisées comme des centrales électriques malgré sa tentative de rebondir sur le scandale avec son dernier single Hernan Cortes soutenu par Maes. Face aux moqueries contre Meugui, B2O en profite pour enfoncer son rival et n’a pas hésité à balancer une photo de ce dernier sans ses fameuses lunettes.

Booba se moque de Gims sans ses lunettes !

Gims se fait lyncher de tous les côtés depuis ses propos sur l’antiquités à l’occasion d’une interview pour le média « Oui Hustle ». L’ancien rappeur de la Sexion D’Assaut a tenté de profiter des critiques pour sortir un titre inédit mais les attaques à son encontre se poursuivent et Booba jubile de la situation. Cette semaine c’est EDF qui s’est mis à se moquer de l’interprète de Bella avec une compagne publicitaire. « Fournisseur officiel des pharaons depuis -2000 avant J-C. Non, Monsieur Gims, quand même pas. Mais on est certain que l’électricité avait existé au temps des Pharaons, ils nous auraient sans doute choisis. » décrit une affiche d’Électricité de France avec une photo des pyramides relayée par B2O sur Twitter avec le message « EDF vous êtes des gamins. ».

Prêt à tout pour nuire au mari de Demdem, Booba a également posté une rare photo du visage de Gims sans lunettes de soleil qu’il ne quitte jamais en public pour cacher son regard afin d’éviter d’être reconnu avec la légende, « Notre électricien préféré » pour le narguer et afficher ses yeux. Le DUC a conclu sa série de tweets en demandant à Meugui d’aider Magali Berdah à payer ses factures au sujet d’une affaire de non paiement de la location d’une villa de l’ancien international français, Mamadou Sakho. « GIMS Magali a loué la maison de Mamadou Sakho et s’est barrée sans payer les factures. Aide la toi qui a le contrôle des énergies » commente Kopp déterminé à ne rien laisser passer à son ennemi mais qui ne répond plus aux provocations depuis plusieurs mois pour éviter d’ajouter de l’huile sur le feu dans leur clash.