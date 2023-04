Cristiano Ronaldo, sa séparation avec Georgina Rodríguez annoncée

Cristiano Ronaldo vit une période compliquée sur le plan sportif mais aussi dans sa vie privée avec sa compagne Georgina Rodríguez, les rumeurs persistent que le couple serait au plus mal notamment selon la presse Portugaise, une émission télévisée vient de faire d’étonnante révélation sur CR7.

Après s’être agacé du chambrage des spectateurs après une défaire de son équipe et l’élimination en coupe, Cristiano Ronaldo connait une période difficile avec son équipe d’Al Nassr. Depuis son arrivée en Arabie Saoudite au mois de janvier, le quintuple Ballon d’Or a également quelques soucis en privée avec Georgina Rodriguez. Cette dernière serait devenue très « égocentrique » suite à son emménagement de pays de la péninsule arabique alors qu’elle a déjà subi des nombreuses critiques pour son comportement dans sa série diffusée sur Netflix.

La tension monte entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez

D’après le programme Noite das Estrelas diffusé sur la chaîne portugais CMTV, Cristiano Ronaldo est agacé par le comportement de son compagne. Leo Caiero, le présentateur de cette émission explique que le couple va « probablement se séparer » dans le cas où continue comme ça, il va même jusqu’à assurer que pour le moment ils restent « ensemble pour nourrir le produit ». Les médias au Portugal déplorent que Georgina est « éloignée de la réalité » ou encore « superficielle ».

« Ronaldo n’est pas heureux. Georgina passe ses journées dans un centre commercial et c’est l’une des raisons pour lesquelles il commence à trouver cette histoire embêtante. Le pire, c’est qu’elle se croit au même niveau que Cristiano. Elle se met sur un piédestal et il n’aime pas ça du tout », affirme un journaliste du média Correio da Manha ou encore, « Elle ne fait rien à part dépenser, dépenser et dépenser ». Des propos à l’opposé de l’image que tente de renvoyer Georgina Rodrígue dans sa série en s’occupant de ses enfants. La presse Portugaise visiblement bien renseignée juge que la vie rêvée de la famille de CR7 en Arabie Saoudite est loin de celle souhaitée et son aventure au Moyen-Orient pourrait être écourtée.