Nasdas proche de devenir millionnaire avec Snapchat

Le succès sur les réseaux se poursuit pour Nasdas qui vient de révéler être proche de devenir le tout premier snapchatteur français millionnaire. Toujours aussi populaire, l’influenceur a récemment dépassé les 5 millions d’abonnés sur l’application et vient de dévoiler le montant de ses revenus générés avec la monétisation.

Nommé fréquemment le « Robins des Bois » des quartiers pour le soutien qu’il apporte à sa communauté, depuis la mise en place de la publicité sur Snapchat, Nasdas touche le jackpot. Dans plusieurs vidéos, le jeune homme a déjà révélé toucher des grosses sommes avec la monétisation mise en place dernièrement sur l’application et il vient d’annoncer être proche d’être millionnaire. « Aujourd’hui, en 2022, tu peux faire une vraie carrière sur Snapchat. Tu peux avoir de vrais revenus. Je suis numéro 9 mondial en monétisation » avait-il indiqué en début d’année avant d’atteindre les 700 000 dollars de gains le mois dernier.

Nasdas s’approche du million avec la monétisation Snapchat !

« J’ai atteint la barre des 700 000 dollars grâce à la monétisation sur Snapchat. Tout ce qui est en gris, je ne l’ai pas encore encaissé. Ça veut dire que je suis en vérité à 730 ou 740 000 dollars facile. » avait confié l’influenceur il y a quelques semaines sur ses gains cumulés avec Snapchat puis d’ajouter, « Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je crois que je vais être la première personne en France à atteindre le million de dollars sur Snapchat ». Nasdas continue à être populaire auprès des internautes sur l’application gratuite de partage de photos et de vidéos comme il vient de le dévoiler ce qui lui permet d’augmenter considérablement ses revenus avec désormais plus de 849 000 dollars de rémunération, il ne lui reste plus qu’à passer à l’encaissement mais le snapchatteur français patiente encore afin d’atteindre le seuil du million.

« 849 000 dollars la chienneté ! Et tout ce que vous voyez en gris là, je l’ai pas encore encaissé. J’ai fait le calcul, je crois que je suis à 910 ou 920 000 dollars » commente Nasdas dans une vidéo pour prouver ses dires en affichant ses gains et il assure être au total à un peu plus de 900 000 dollars. « Ça veut dire il me manque 80 000 dollars pour atteindre le million de dollars grâce à la monétisation Snapchat. C’est incroyable la chienneté ! Je risque de devenir le premier millionnaire Snapchat français », jubile l’influenceur à la fin de séquence.