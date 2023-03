Nasdas millionnaire avec Snapchat ? Il révèle tout sans tabou

De plus en plus populaire sur Snapchat avec près de 5 millions d’abonnés, Nasdas engrange des revenus confortables au point d’être proche de devenir millionnaire et il n’hésite pas à en parler sans langue de bois.

Avec ses compères Samos, Capuccino ou encore 4BDV, Nasdas fait fureur sur Snapchat ! L’année passée le snapchatteur a même eu l’occasion de tourner un clip en compagnie de Kaaris dont le tournage avait fait le buzz, il a aussi fait parler de lui dans la presse pour avoir donné le code d’une carte bleue à ses abonnés pour faire des achats sur les sites de vente en ligne avec un plafond de 250 euros. La vidéo de cette initiative avait explosé les compteurs sur Snapchat avec un million de vues en 10 minutes, depuis sa popularité ne cesse de s’accroître tout comme ses revenus.

Nasdas premier Snapchatteur français millionnaire

Au mois d’octobre dernier, Nasdas a révélé avoir touché le jackpot avec la nouvelle publicité mise en place sur Snapchat. Sa rémunération sur la plateforme a explosé avec un joli pactole de 70 000 dollars en seulement 3 semaines. « Aujourd’hui, en 2022, tu peux faire une vraie carrière sur Snapchat. Tu peux avoir de vrais revenus. » a assuré le jeune homme en début d’année sur le cumul de ses gains estimés à 500 000 dollars lui permettant d’assurer désormais en train de vie confortable tout en étant devenu le N°9 Mondial en monétisation sur la célèbre application.

Dans une récente vidéo, Nasdas s’est encore exprimé sur ses revenus mirobolants de ces derniers mois, il affirme être désormais bientôt millionnaire. « J’ai atteint la barre des 700 000 dollars grâce à la monétisation sur Snapchat. Tout ce qui est en gris, je ne l’ai pas encore encaissé. Ça veut dire que je suis en vérité à 730 ou 740 000 dollars facile. » avoue l’influenceur ayant dépassé les 700 000 dollars de gains. Il s’approche en effet doucement du million, une grande première pour un snapchatteur français. « Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je crois que je vais être la première personne en France à atteindre le million de dollars sur Snapchat » s’est-il réjoui par avance.