Oli révèle la réaction touchante de sa mère après son freestyle à Skyrock

« À ce moment-là, je rappais pour Flo », Oli s’est confié dans un échange avec Médine pour FranceTV Slash sur son récent freestyle de 10 minutés à Skyrock l’émission Planète Rap qui avait fait sensation auprès des auditeurs de la radio avec plus de 5 millions de visionnages sur Youtube avec cette prestation.

Les deux rappeurs français, Oli et Médine ont passé un moment ensemble dans une soirée à l’appart, avec Oumar dans son émission. Ensemble, le duo a parlé de divers sujets comme de leur amitié, de Bigflo, leurs racines ainsi que fameux freestyle d’Olivio Ordonez dans Planète Rap ainsi que sa relation avec son frère. « Le dernier truc en date que j’ai pu constater à distance sans l’avoir vu, mais pour moi quand Oli il freestyle sur Skyrock, qu’il découpe tout, et qu’il fait des freestyles de 10 minutes, c’est avant tout pour Flo. » lance pendant la discussion le rappeur du Havre sur ce passage à la radio de celui qui est coach dans The Voice.

Les déclaration émouvante d’Oli !

« Je le sais, je le vois dans ses yeux. C’est avant tout pour que Flo lui mette une médaille et lui dise : « C’est toi le meilleur des rappeurs. » Une fois qu’il lui a mis la médaille, Oli il est libéré, il s’en bat les coui**es des commentaires, des reposts. », poursuit Médine dans cette conversation avant qu’Oli ne s’exprime à son tour en révélant la réaction de sa mère à sa prestation en direct à Skyrock.

« C’est fou ce que tu dis, ça me touche de fou. C’est totalement vrai. Même à ce moment-là, je rappais pour Flo. Si tu re-regardes la vidéo, et c’est le premier truc que m’a dit ma mère car elle m’a écrit après avoir vu le freestyle, elle me connaît, et elle m’a dit : « Comment ton frère t’a regardé, tu dois être content. » » raconte le rappeur Toulousain avant de conclure sur le sujet, « Je me rappelle que quand j’écrivais des textes, je montais dans la chambre de Flo, et s’il n’avait pas kiffé, je déchirais et je recommençais. ».

Médine précise que selon lui si Oli est aussi fort dans sa façon d’écrire c’est aussi grâce à son frère et donne ensuite l’exemple avec son père lorsqu’il était prêt à tout pour l’impressionner. Après ce freestyle à Planète Rap, le frère de Bigflo a promis de tenter au prochain passage à Skyrock de faire un freestyle de 20 minutes, « Merci pour tous vos messages et partages ! Trop touché!! Le prochain on fait 20 min » avait-il déclaré à ses fans.