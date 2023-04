Booba déglingue encore Koba Lad, « Il sait pas aligner 2 rimes »

La guerre est déclaré, Booba est déterminé à ne plus lâcher Koba LaD pour l’attaquer sans relâcher et sans aucune pitié sur les réseaux. Pour le moment ce dernier n’a toujours pas répondu aux provocations mais vient dévoiler un nouveau titre ainsi qu’une collaboration inédite avec Maes et Naps sur l’album du rappeur Marseillais.

Booba a trouvé une nouvelle cible et l’attaque sans répit depuis cette semaine aux révélations qu’une collaboration avec Koba LaD devait se faire mais que finalement aucun titre en commun entre ne vas jamais sortir. Il y a quatre ans en arrière, Booba a salué le début de la carrière dans le rap de Koba LaD et a même partagé plusieurs de ses titres pour le soutenir mais cette époque révolue depuis qu’ils ont tenté de travailler ensemble pour un morceau en commun, cela ne s’est jamais concrétisé.

En effet cette semaine Booba a confié avoir préparé un titre en featuring avec Koba LaD à plusieurs reprises par le passé mais cela n’a pas été concluant selon lui car l’artiste d’Evry est « tellement mauvais » et qu’il n’a pas réussi à réaliser quelque chose d’exploitable, ce qui au passage selon le DUC explique son inscription sur Mym pour de l’argent sur le dos des fans comme les influenceurs, il ne « montre vraiment pas l’exemple » déplore B2O.

Booba veut terminer Koba LaD !

Pour argumenter ses propos, Booba a publié un extrait de leur collaboration avec le couplet de Koba LaD en studio en train d’enregistrer. Face attaques à répétitions de B2O, l’artiste d’Evry ne s’est pas exprimé mais l’un de ses proches s’est chargé de le faire et déclare face à la caméra dans une vidéo que Kopp ne dit pas la vérité sur toute la vérité sur toute cette affaire. « Il faut arrêter de tout mélanger et sortir des vidéos hors de leur complexe. » explique cet ami de Koba sur la séquence relayée par le DUC sur Twitter pour précise le contexte, « La vidéo est sortie il y a 2,3 trois ans. MYM à cette époque là, c’était un truc où les chanteurs pouvaient mettre du contenu exclusif payant. Il a conclu avec mis en garde de faire attention à qui on s’attaque.

Comme souvent cela n’a pas calmer Booba, il a décidé de publier l’intégralité du couplet de Koba LaD sur leur titre commun pour s’en moquer avec le tacle, « J’allais quand même pas sortir ça . y sait pas aligner 2 rimes ce hmar ».