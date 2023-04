Maes clash sévèrement Bilal Hassani avec Naps et enflamme Twitter

Pour régaler ses fans avant le début de l’été, Naps fait sensation ce vendredi avec la sortie de son nouvel opus baptisé « En Temps réel » et le featuring avec Maes a interpellé les auditeurs en raison de son tacle envers Bilal Hassani sur le single « La danse du roro » qui n’est pas passé inaperçu.

Après avoir obtenu son troisième double disque de platine avec « Les mains faites pour l’or » il y a une semaine, Naps vient de présenter son dernier album « En Temps réel » disponible aujourd’hui sur toutes les plateformes de streaming. Un projet de 22 titres avec des grosses collaborations, en compagnie de Gazo et Ninho sur le titre « C’est carré le S » pour ce qui s’annonce comme un des tubes de cet opus ainsi qu’avec le duo Maes et Koba LaD pour le morceau « La danse du roro ». Ce dernier single fait beaucoup parler depuis sa parution en raison d’une attaque du rappeur Sevranais contre Bilal Hassani.

Bilal Hassani insulté par Maes !

En effet dans ce titre produit par Scar & Voluptyk, Naps et Koba LaD chantent sur le premier couplet puis Maes intervient sur le troisième couplet de la chanson avec des paroles qui font débat, « Ils vont pas t’louper, c’est les plus méchants qu’j’ai envoyé. Laisse les faire les grossistes, moi j’sais qu’leur vie fait qu’un an d’loyer. Ça parle, ça parle, d’vant oi-m c’est pas les mêmes mots qu’ils vont employer. Le AMG passe, les chiens font qu’aboyer. Ni*ue la mère à Bilal Hassani, shooter d’Sevran à Saint D’nis. Demande aux autres si j’me suis assagis, j’fête quand les kalashs s’agitent. Combinaison, j’suis tout en noir, album, Rolex, tout en or ». Sans raison apparente, l’artiste du 93 s’en prend violemment à Bilal Hassani en insultant sa mère.

Cette attaque n’a pas échappé aux auditeurs qui ont réagi en masse sur Twitter pour s’en étonner. « Maes qui va se prendre une sauce par les groupies fragile pour avoir insulté la mère a Bilal hassani , après es ce que Bilal hassani a vraiment des groupies », « Ptdrrr maes « Ni*ue la mère à bilal hassani » ce malade », « Maes qui insulte la grand mère à bilal hassani ça fait diamant tranquille ce truc » ou encore « bilal hassani qui se prend une balle perdue par maes sur le feat avec naps et koba » peut-on lire dans les commentaires des internautes sur Twitter à l’écoute de cette connexion entre Naps, Maes et Koba Lad.

la daronne de Bilal Hassani dans le couplet de Maes sur le feat avec Naps pic.twitter.com/3D7CxCPBGv — Mano (@Mano1k) April 27, 2023

Maes qui va se prendre une sauce par les groupies fragile pour avoir insulté la mère a Bilal hassani , après es ce que Bilal hassani a vraiment des groupies ? pic.twitter.com/wKRUKL9fi5 — K̶I̶M̶O̶O̶O̶ (@AkramkimoGr) April 27, 2023

Les mecs qui défendent Bilal Hassani de l’insulte à Maes je l’es vois comme sa : pic.twitter.com/6WjzbSOkbM — Al_hakim🇩🇿🇵🇸 (@hakim_bnl) April 28, 2023