Soso Maness passé à tabac à Marseille, il réagit

Soso Maness en train de se faire tabasser et prendre un gros coup de pression d’un individu, la vidéo est devenue virale sur les réseaux la nuit dernière. Même si on aurait pu mettre en doute la véracité de la séquence, le rappeur marseillais a rapidement réagi pour confirmer la rumeur en affichant ses blessures.

Soso Maness tabassé !

La vidéo a fait le buzz sur Twitter avec des millions de vues en quelques heures, « Donc la y’a soso maness qui se fait haggar salement a #marseille » ou encore « Soso Maness le pablo escobar de wish » peut-on lire en description des images, aucune information n’a filtré sur la raison de cette attaque contre Soso Maness. Des fans ont pris sa défense pour tenter d’assurer que ce n’est pas le rappeur sur les images, mais ce dernier a révélé dans une story que c’est bien lui avec une photo de son visage blessé affichant un bleu à l’œil et le message, « Le plus important, c’est d’être dans son haqq ».

Dans une story précédent cette photo, Soso Maness a aussi relayé un extrait de son passage sur Canal Plus, il y a un an, dans lequel il rappelle que « Le rap ce n’est pas la rue » et déclare « Tu ne peux avoir 20 ans, être multimillionnaire et que les gens vont te laisser comme ça. Ce n’est pas possible, ça n’existe pas », puis précise « Le jour où vous sentez que ça change dans votre quartier, et que vous sentez une vibes bizarre autour de vous : Partez ! Si on vous interdit de clipper dans votre quartier, ne clippez pas dans votre quartier. Ne vous rabaissez pas (…) pars. ». Des propos qui sont sans doute en rapport avec cette vidéo, l’artiste marseillais qui a connu la prison avant de réussir dans la musique n’a pas donné plus de précisions sur cette affaire.