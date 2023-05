Stromae au plus mal recoit un surprenant message de Booba

Les problèmes de santé de Stromae ont interpellé Booba qui a décidé de s’adresser au chanteur belge. Cette semaine, l’interprète de Papaoutai a annoncé la triste nouvelle de l’annulation de sa tournée en raison de sa convalescence, B2O qui l’avait clashé par le passé a réagi d’une étonnante façon afin de lui apporter du réconfort.

Gros coup dur pour l’artiste de 38 ans ! Après avoir annulé plusieurs de dates de son Multitude Tour le mois dernier, Stromae a été contraint de déprogrammer toutes les dates de sa tournée, car il est dans l’incapacité de monter sur scène pour assurer ses prestations scéniques, son état de santé s’est encore aggravé ces dernières semaines. L’artiste a révélé la mauvaise nouvelle dans un long communiqué publié sur ses réseaux, « J’ai ressenti une dégradation de mon état de santé » décrit-il en précisant que c’est un choix difficile, mais indispensable et cela n’a pas laissé indifférent Booba.

Booba s’adresse à Stromae pour lui apporter de la force

En janvier 2022, Stromae avait fait un retour sensationnel en direct dans le JT de TF1 avec son interprétation du single « L’enfer » mais sa prestation n’avait pas convaincu Booba. Le DUC s’était copieusement moqué du Belge dans des stories Instagram. « Il faut être fier de ses faiblesses, c’est scandaleux » avait-il tout d’abord affirmé à cause des paroles de ce morceau dans lesquels il exprime sa solitude ainsi que ses pensées suicidaires, avant d’ajouter « Devenir plus faible pour les nuls » accompagné d’un montage du chanteur en couverture d’un manuel de la collection des ouvrages « Pour les nuls ».

Pour aller encore plus loin, Kopp avait même par la suite relayé un autre montage d’une fusion entre Maes et Stromae pour se moquer d’eux avec des images de médicaments ainsi que la légende « Stromaes ». Habitué à envoyer des tacles aux autres artistes sur les réseaux, Booba semble cette fois-ci être affecté par les malheurs de l’auteur de Racine Carrée et avoir changé d’avis à son sujet. Le rappeur du 92i a en effet adressé un message de soutien pour lui souhaiter un prompt rétablissement. « Bon rétablissement » a-t-il écrit en publiant un article de presse sur l’arrêt de sa tournée, un geste que Stromae va apprécier.