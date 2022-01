Booba se moque de Stromae et Maes en les fusionnant

Le clash est désormais officialisé entre Maes et Booba, ce dernier vient également d’y impliquer Stromae. Ils ont eu des échanges tendus toute la semaine sur Instagram et se sont envoyés plusieurs piques sur le réseau social notamment au sujet de la sortie du titre « Pablo » du rappeur Sevranais dont B2O a affirmé avoir les droits sur l’instru pour le morceau avant de mettre en ligne le titre sur les plateformes de streaming.

« J’peux pas prendre les points pour qu’eux aussi mangent sans faire la vaisselle. Wesh comportement, j’suis plus dans LDS moi @oklm et @bersamusic bien vu l’envoi de notre conversation sans rancune toujours » s’est agacé le rappeur du 93 suite aux questions des droits sur le single « Pablo » revendiqués par le DUC qu’il lui a finalement cédé. Kopp a dans un premier temps déclaré ne pas être en embrouille avec son compère mais les dernières discussions n’ont pas arrangé les choses entre eux.

Booba s’acharne sur Maes et Stromae

« Maes tu devrais laver ton ligne sale en privé. Le seul qui a merdé dans toute cette histoire c’est toi. T’as agis en solo, t’as mis des gens dans la merde. Sincèrement, je pense que le filtré t’as eu. Stromae fais lui une prescription je sens que ça va pas » a lâché Booba dans une story cette semaine. « Va venger Ibou et tu me feras la morale après l’ancien » a répondu Maes. « Moi et Ibou on marche ensemble la tête haute, on a jamais fuit nos responsabilités. Y a pas de lâches chez nous. Toi par contre t’es un traitre, Stromae aide le » a réagi le DUC.

« On lance des carrières on donne la force on nous remercie en nous jetant des pierres. On continuera à donner la force quitte à être déçus car la piraterie n’est jamais finie. » a ajouté B2O dans une autre story en publiant un extrait du single Madrina avec Maes avant de conclure avec un nouveau tacle. Comme souvent, le DUC s’est amusé à poster un montage photo en faisant un montage photo entre l’artiste du 93 et Stromae en référence à la récente prestation télévisée sur JT de 20H sur TF1 pour dévoiler le morceau « L’enfer » dans lequel il se confie sur ses pensées suicidaires en ajoutant des images de pilules. « Stromaes » a-t-il ajouté en légende.

Stromae, Maes, Orelsan, Angèle… la liste d’artistes visés par les offensives de Booba s’allonge de jour en jour avec les réseaux sociaux comme terrain de jeu, ses déclarations divisent de plus en plus.