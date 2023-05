Booba relance les hostilités contre Patrice Quarteron, « Grande baltringue »

Booba provoque Patrice Quarteron avec des révélations compromettantes !

Il y a quelques années, le clash entre Booba et Patrice Quarteron a fait rage, une confrontation physique avait même failli éclater entre eux lorsque le boxeur a tenté de faire irruption sur le plateau télévisé de l’émission TPMP lorsque le rappeur français était invité par Cyril Hanouna, le service de sécurité avait finalement réussi à stopper l’incident. Dans une récente publication sur Twitter, B2O a fait des révélations sur ce conflit.

Le conflit entre Patrice Quarteron et Booba semble de l’histoire ancienne, le DUC a tenu ressorti cette embrouille pour relayer l’interview d’un vigile en train de d’exprimer sur la venue du boxeur dans les locaux de Touche Pas A Mon poste. Il y a 4 ans, le combattant français de muay-thaï a tenté d’obtenir un face à face avec le chanteur du 92i, il avait débarqué avec un mégaphone pour faire du bruit dans le but de tenter une intrusion sur le plateau de l’émission avant d’être refoulé par la sécurité.

Le boxeur aurait éviter la confrontation avec le DUC !

« Et lui (Patrice Quarteron) sur le net, il disait ‘ouais, regardez, juste derrière cette porte-là, il y a Booba, il y a Cyril, ils ne veulent pas me laisser rentrer’. Maintenant, je vais dire la vérité, il n’y avait personne derrière cette porte. » décrit l’ancien vigile de TPMP sur cet incident dans l’extrait partagé par B2O pour révéler la version des faits. « Il a fait tout un esclandre, tout ça et tout, mais à un moment, il est parti. Lorsqu’il est parti, tu as l’équipe de Booba qui arrive et qui dit ‘Bon, il est où Quarteron ? On nous a dit que Quarteron était là.’ Non les gars, malheureusement, il est déjà parti » précise-t-il.

« Tu es où Patrice !!!!!!! Grande baltringue que tu es. » commente Booba en légende de la publication pour l’attaquer. Dans un entretien pour le Parisien, Patrice Quarteron s’était justifié sur cette affaire, « C’était une opération de débusquage. Depuis des années, Booba s’invente des vies. Il se fait passer pour le porte-drapeau de la banlieue, alors qu’il n’est qu’une caricature des cités, d’où il n’est même pas originaire puisqu’il a grandi à Meudon-la-Forêt et Boulogne-Billancourt. (…) Depuis quelque temps, il me cherche, il me clashe. J’ai voulu lui donner une petite leçon. Lui proposer de se combattre d’homme à homme, sur un ring. Mais comme c’est un mythomane et un lâche, il a fui, il est resté caché. ».

T’es où Patrice!!!!!!!!! Grande baltringue que tu es 😂🪖🏴‍☠️ pic.twitter.com/Ljohx7Dt3F — Booba (@booba) April 14, 2023