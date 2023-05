GTA 6 : le jeu va couter une somme astronomique

GTA 6, un projet ambitieux à plusieurs milliards de dollars ? Une somme colossale, le sixième épisode de Grand Theft Auto devrait devenir jeu vidéo le plus cher de l’histoire. Les chiffres rapportés par les médias semblent l’indiquer.

Bien que la date de sortie du sixième volet de Grand Theft Auto n’ait pas encore été annoncée, de nouvelles informations sur le célèbre jeu vidéo très attendu par les fans ont fuité, notamment le prix de production, Vous êtes sur le point d’halluciner !

Plus de 9 ans après la sortie du dernier chapitre de GTA, le prochain volet est très attendu. Alors que les rumeurs pointaient vers une possible fin d’année, d’autres informations pointaient davantage vers 2025. On se souvient que de nombreux éléments étaient déjà indiqués sur internet, comme l’introduction d’un personnage féminin dans le duo Bonnie and Clyde. Le journaliste vétéran Tom Henderson a tweeté plus sur le sujet en affirmant que le jeu devrait sortir au plus d’ici à deux ans pour que Rockstar puisse peaufiner la meilleure version possible.

Le média Dexerto a depuis révélé que cet ouvrage pourrait devenir le jeu le plus cher de l’histoire et non sans raison : les coûts de production sont estimés à un à deux milliards de dollars. Cette nouvelle suscite encore un peu plus l’impatience des fans.

Ce serait peut-être le plus gros montant jamais dépensé pour un jeu vidéo. Un milliard de dollars pourrait être dépensé pour la commercialisation de ce futur blockbuster ! En comparaison, Grand Theft Auto V a rapporté 265 millions de dollars.

